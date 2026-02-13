Make-up-Hype des Jahres: Diese Foundation tragen Stars – und sie kostet unter 10 Euro!

Ein Teint wie ein Star – ohne Luxus-Preis? Genau DAS liefert aktuell die e.l.f. Soft Glam Foundation. Auf TikTok und Instagram wird sie als „Drogerie-Geheimtipp“ gefeiert, Celebrities tragen sie am Red Carpet – und jetzt ist sie auch noch reduziert zu haben. Wir sagen: Deal-Alarm!

Super Beauty-Deal: e.l.f. Soft Glam Foundation im Angebot

Wer 2026 auf „Cloud Skin“ setzen will – also diesen weichgezeichneten, natürlich strahlenden Teint – kommt an dieser Foundation nicht vorbei. Die e.l.f. Soft Glam Satin Foundation* trifft genau die goldene Mitte zwischen natürlichem Look und perfektionierter Haut.

Sie bietet eine mittlere, aufbaubare Deckkraft und ein seidenmattes Finish, das nicht cakey wirkt. Kein Maskeneffekt, kein Verklumpen – stattdessen ein ebenmäßiger Teint, der aussieht wie echte Haut. Und genau DAS ist es, was sie gerade auf Social Media durch die Decke gehen lässt.

Auf TikTok schwärmen Beauty-Creator vom „Soft-Focus-Effekt“, Stars tragen sie am Red Carpet, weil sie im Blitzlicht nicht glänzt, aber trotzdem strahlt. Und wir verstehen den Hype: Diese Foundation liefert High-End-Vibes zum Drogerie-Preis.

e.l.f. Soft Glam Foundation – für 8,06 Euro bei Amazon* © e.l.f.



Warum man sie jetzt haben muss?

Die atmungsaktive Formel fühlt sich federleicht an und ist mit 1 Prozent Hibiskuskomplex sowie Fruchtextrakten wie Granatapfel, Blaubeere und Gojibeere angereichert. Bedeutet: Pflege trifft Performance.

Sie ist nicht komedogen, also porenfreundlich, und eignet sich für trockene, ölige sowie Mischhaut. Wer sich fragt, ob sie den ganzen Tag hält: Ja, sie ist langanhaltend – und dank aufbaubarer Textur lässt sich die Deckkraft individuell steigern.

Unser Tipp aus der Redaktion: Mit einem feuchten Schwämmchen aufgetragen, wirkt der Teint besonders natürlich. Mit einem dichten Pinsel erzielen Sie mehr Deckkraft für Events oder lange Tage.

Dass sie zudem 100 Prozent vegan und tierversuchsfrei ist, macht sie endgültig zum modernen Beauty-Must-have.

Und das Beste: Statt 10,08 Euro kostet sie aktuell nur 8,06 Euro – das sind rund 20 Prozent Rabatt. Für eine Foundation, die als Red-Carpet-Geheimtipp gehandelt wird, ist das ein echtes Schnäppchen.

Make-up-Trend 2026: Cloud Skin und Skin-First-Beauty

2026 steht ganz im Zeichen des Minimalismus. Weniger Produkt, mehr Wirkung – die Haut darf durchscheinen, Textur ist erlaubt. Der Trend „Cloud Skin“ setzt auf einen natürlich strahlenden, weichgezeichneten Teint, der wie echte Haut aussieht – nur perfekter.

Gleichzeitig verschmelzen Make-up und Hautpflege immer stärker. Foundations mit pflegenden Inhaltsstoffen liegen voll im Trend, Stichwort: Skin-First-Beauty.

Und genau hier passt die e.l.f. Soft Glam Foundation* perfekt ins Bild: leicht, pflegend, aufbaubar und mit Soft-Focus-Effekt. Sie liefert Glow ohne Glanz und Deckkraft ohne Schwere – also exakt das, was 2026 angesagt ist.

Fazit: Dieser Hype ist absolut gerechtfertigt

Wir sagen es, wie es ist: Diese Foundation gehört in jede Beauty-Bag. Sie verbindet Pflege, Performance und Preis so überzeugend, dass man sie einfach ausprobieren muss.

Unter 10 Euro für einen Teint wie vom Red Carpet? Das sieht man nicht alle Tage. Wer beim nächsten Make-up-Kauf sparen und trotzdem glänzen möchte, sollte hier zuschlagen – bevor der virale Deal vergriffen ist.

