Tagesgeld-Hammer: Hier sichern Sie sich jetzt 3,1 Prozent Zinsen – Consorsbank-Angebot im Check

Die Consorsbank bietet Neukundinnen und Neukunden aktuell 3,1 Prozent Zinsen pro Jahr auf Tagesgeld – für drei Monate und bis zu einer Million Euro Einlage. Wir zeigen, was Sie jetzt wissen sollten.

Das Geld auf einem Tagesgeldkonto ist jederzeit verfügbar und daher eine gute Möglichkeit, Erspartes sicher zu parken und gleichzeitig liquide zu bleiben. Besonders attraktiv sind Angebote für Neukundinnen und Neukunden, die oft von einem hohen Zinssatz profitieren – zum Beispiel bei der Consorsbank. Wer dort neu ein Tagesgeldkonto eröffnet, erhält aktuell 3,1 Prozent Zinsen pro Jahr – garantiert für drei Monate. Lohnt sich die Anlage?

Tagesgeld bei der Consorsbank: Die Konditionen im Überblick

Der Aktionszins von 3,1 Prozent pro Jahr (per annum / p. a.) für die ersten drei Monate gilt auf Einlagen bis zu einer Million Euro – im Vergleich zu anderen Tagesgeld-Angeboten ist das Sparpotenzial hier also groß! Das Wichtigste auf einen Blick:

3,1 Prozent Zinsen p. a. für die ersten drei Monate

Maximaleinlage mit Aktionszins: bis 1 Million Euro

Zinsgutschrift vierteljährlich – Zinseszinseffekt

Keine Kontoführungsgebühren

Erträge müssen selbst versteuert werden

Bis zu 100 Euro Bonus möglich (ab 50.000 Euro Einlage)

Tagesgeldkonto bei der Consorsbank – 3,1 Prozent Zinsen p. a. für drei Monate* © Consorsbank

Einlagen über einer Million Euro werden mit 0,8 Prozent verzinst. Stark: Für Einlagen von insgesamt 50.000 Euro erhalten Sie derzeit eine Prämie von 50 Euro, bei Einlagen ab 100.000 Euro gibt es sogar 100 Euro geschenkt!

Wichtig zu wissen: Die Consorsbank ist als deutsche Bank nicht steuereinfach. Das bedeutet: Die Abfuhr der Kapitalertragsteuer erfolgt in Österreich nicht automatisch. Entsprechende Erträge müssen selbst versteuert werden.

Sichere Geldanlage mit doppeltem Schutz

Die Einlagensicherung ist gleich doppelt geregelt: Bis 100.000 Euro greift die gesetzliche Sicherung des französischen Staates, da die Consorsbank zur französischen BNP Paribas gehört. Im Falle einer Bankenpleite entschädigt also der französische Staat. Allerdings hat Frankreich bei den großen Rating-Agenturen eine Bonitätsnote von A+ und gilt damit als etwas unsicherer als beispielsweise Österreich (AA+) oder Deutschland (AAA).

Zusätzlich ist die Consorsbank dem freiwilligen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken angeschlossen, der Beträge bis zu drei Millionen Euro pro Kunde absichert.

Tagesgeld bei der Consorsbank: Für wen lohnt sich das Angebot?

Das Tagesgeldkonto ist ideal für alle, die kurzfristig Geld mit hoher Flexibilität anlegen möchten. Das Konto lässt sich online führen, das Guthaben bleibt jederzeit verfügbar – ohne Kündigungsfristen oder versteckte Kosten. Einzige Einschränkung: Das Angebot gilt nur für Neukundinnen und Neukunden, also für Personen, die in den letzten sechs Monaten kein Konto oder Depot bei der Consorsbank geführt haben.

Tipp für clevere Zinshopper

Wenn Sie nach Ablauf der Zinsaktion zu einer anderen Bank wechseln, sollten Sie ungenutzte Tagesgeldkonten besser schließen. Viele Banken betrachten ehemalige Kundinnen und Kunden nach sechs bis 24 Monaten wieder als Neukunden. So können Sie später erneut von Sonderkonditionen profitieren.

Fazit: Darum lohnt sich das Tagesgeldkonto bei der Consorsbank jetzt besonders

3,1 Prozent Zinsen für Tagesgeld, keine Gebühren, hohe Einlagensicherung und ein möglicher Bonus – das aktuelle Angebot der Consorsbank ist besonders attraktiv für alle, die kurzfristig und sicher sparen möchten. Wer flexibel bleibt, kann solche Aktionen gezielt nutzen – und das Beste aus seinem Geld machen.

* Die Konditionen von Finanzprodukten können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Konditionen nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Anbieter angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes oder Abschluss eines Services über diese Links erhalten wir vom Anbieter eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.