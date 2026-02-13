Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
E-Commerce-Artikel
  1. oe24.at
  2. Shopping
Shopping Channel Aufmacher Nackenkissen
© Flowzoom
E-Commerce-Artikel
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Gamechanger:

Dieses Nackenkissen ist für jede Reise ein Must-have!

13.02.26, 17:21
Teilen

Ob im Zug, im Flugzeug oder im Auto – wer unterwegs bequem schlafen möchte, braucht das richtige Zubehör. Ein bestimmtes Reise-Nackenkissen begeistert bei Amazon und sorgt für Komfort, Entspannung und erholte Ankunft. 

Langes Sitzen, ruckelnde Kopfbewegungen und unbequeme Schlafpositionen: Wer regelmäßig reist, kennt die typischen Nackenverspannungen nach Stunden im Flugzeug oder Auto. Klassische Nackenkissen helfen oft kaum weiter – sie verrutschen oder bieten zu wenig Halt. Das „Comfy“-Reisekissen von Flowzoom verspricht hier Abhilfe. Mit ergonomischer 360-Grad-Stütze, atmungsaktivem Bezug und verstellbarem Umfang wird es schnell zum neuen Lieblingsbegleiter für jede Reise.

Ergonomisches Nackenkissen für jede Reise: Amazon-Bestseller von Flowzoom

Das Flowzoom-Kissen wurde speziell für Reisen entwickelt: Der Kern aus Memory Foam passt sich individuell an die Nackenform an und stützt so den Kopf optimal ab. Dank der integrierten Druckknöpfe wird der Nacken auch an der Seite und vorn stabilisiert – rundum komfortabel und ideal, wenn Sie im Sitzen schlafen möchten. Ein verspannter oder überdehnter Nacken gehört damit der Vergangenheit an! Der Bezug ist atmungsaktiv und weich, sodass Sie selbst bei längeren Flügen nicht ins Schwitzen geraten. Nach der Reise lässt sich das Kissen kompakt im mitgelieferten Transportbeutel verstauen.

  • Ergonomische Form und 360-Grad-Stütze
  • 5 Druckknöpfe für individuelle Kragenweite, passt von 35 bis 48 Zentimeter Halsumfang
  • Weicher, atmungsaktiver und waschbarer Bezug
  • Mit Reisebeutel zum sicheren Transport

Bei Amazon ist das Flowzoom „Comfy“ der Bestseller Nummer eins in der Kategorie „Kissen“ und wurde allein im letzten Monat über 3.000-mal verkauft. Nach über 10.000 Bewertungen rangiert es bei durchschnittlich 4,4 von fünf Sternen. Mit einem Preis von knapp 30 Euro ist das Nackenkissen eine günstige Anschaffung – aber der gewonnene Komfort ist unbezahlbar!

Shopping Channel Nackenkissen Flowzoom Comfy Nackenkissen

Flowzoom Comfy Nackenkissen – für 28,73 Euro bei Amazon*

© Flowzoom

Alternative: Flowzoom Air – das aufblasbare Nackenkissen

Alternativ ist auch das Kissen „Air“ von Flowzoom eine gute Wahl für Vielreisende. Dieses Kissen im H-Design lässt sich aufpusten und daher für den Transport auch kompakt und leicht verstauen. Sie können es als klassisches Nackenkissen im Sitzen verwenden, aber auch in verschiedenen Positionen als Kissenstütze oder Tischkissen. Es ist ebenfalls ein vielseitiger und bequemer Begleiter auf jeder längeren Reisestrecke!

  • Praktisches H-Design
  • Aufblasbar, Stützkraft mittels Luftdruck anpassbar
  • Einstellbar mit Kordelstopper

Shopping Channel Nackenkissen Flowzoom Air Nackenkissen

Flowzoom Air Nackenkissen – für 23,69 Euro bei Amazon* 

© Flowzoom

Fazit: Nie wieder Nackenschmerzen im Flugzeug – dank Flowzoom-Nackenkissen

Ein gutes Nackenkissen ist mehr als ein Reisezubehör, es ist ein Stück Lebensqualität für unterwegs! Wer regelmäßig im Flugzeug, Bus oder Auto unterwegs ist, wird den Unterschied sofort spüren: Weniger Nackenschmerzen, mehr Entspannung, bessere Erholung. Für unter 30 Euro ist das Nackenkissen „Comfy“ von Flowzoom ein echter Geheimtipp – und für uns ab jetzt ein unverzichtbarer Reisebegleiter.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen