E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Valentinstag zuhause genießen: Mit Amazon Prime und diesen Liebesfilmen wird es unvergesslich
E-Commerce-Artikel
30 Tage Gratis!

Valentinstag zuhause genießen: Mit Amazon Prime und diesen Liebesfilmen wird es unvergesslich

13.02.26, 16:12
Romantisch, gemütlich und ganz ohne Stress: Der Valentinstag ist die perfekte Gelegenheit, sich Zeit für besondere Momente zu nehmen. Ob alleine, zu zweit oder mit einem Glas Wein auf dem Sofa – mit Amazon Prime Video verwandeln Sie Ihr Zuhause im Handumdrehen in Ihr persönliches Kino.  

Besonders praktisch: Sie können Amazon Prime aktuell 30 Tage kostenlos testen und sofort auf zahlreiche romantische Filmklassiker und moderne Liebesfilme zugreifen.
Wir zeigen Ihnen, warum sich der kostenlose Test lohnt – und welche Filme Sie am Valentinstag unbedingt sehen sollten.

Amazon Prime kostenlos testen: Perfektes Timing für den Valentinstag

Mit der kostenlosen 30-Tage-Testphase erhalten Sie Zugriff auf tausende Filme, Serien und exklusive Inhalte – ganz ohne Verpflichtung. Gerade zum Valentinstag ist das die ideale Möglichkeit, hochwertige Unterhaltung zu genießen, ohne zusätzliche Kosten.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• 30 Tage kostenlos testen
• Zugriff auf zahlreiche Liebesfilme und Klassiker
• jederzeit kündbar
• sofort verfügbar auf TV, Laptop oder Smartphone
• zusätzlich schneller und kostenloser Versand bei Amazon

So können Sie Ihren Valentinstag spontan und flexibel gestalten.

Diese Liebesfilme auf Amazon Prime sorgen für echte Gefühle 

The Notebook – Die große Liebe

The Notebook

The Notebook

© Amazon Prime Vdieo

Ein absoluter Klassiker unter den Liebesfilmen. Die emotionale Geschichte von Noah und Allie zeigt, wie stark wahre Liebe sein kann – selbst über viele Jahre hinweg. Perfekt für einen romantischen Abend mit garantiertem Gänsehautmoment.

After Passion – Modern, intensiv und emotional

After Passion

After Passion

© Amazon Prime Vdieo

Dieser Film gehört zu den beliebtesten modernen Liebesgeschichten. Die intensive Beziehung zwischen Tessa und Hardin sorgt für Spannung, Emotionen und unvergessliche Momente.

Ideal für alle, die romantische Filme mit moderner Dynamik lieben. 

Notting Hill – Charmant und zeitlos

Notting Hill

Notting Hill

© Amazon Prime Vdieo

Die Geschichte eines einfachen Buchhändlers und eines weltberühmten Filmstars gehört zu den romantischsten Filmen aller Zeiten. Humor, Emotion und Charme machen diesen Film zur perfekten Valentinstag-Wahl.

Fifty Shades of Grey – Leidenschaft und Spannung

Fifty Shades of Grey

Fifty Shades of Grey

© Amazon Prime Vdieo

Für alle, die es etwas intensiver mögen, ist dieser Film eine beliebte Wahl. Die Mischung aus Romantik, Spannung und Leidenschaft macht ihn zu einem echten Valentinstags-Favoriten.

Warum ein Filmeabend zuhause der perfekte Valentinstag ist

Immer mehr Menschen entscheiden sich bewusst für einen entspannten Abend zuhause. Kein Stress, keine Reservierungen – stattdessen echte Wohlfühlatmosphäre.
Was den Abend besonders macht:

• gemütliche Atmosphäre
• volle Flexibilität bei der Filmauswahl
• keine Wartezeiten oder überfüllte Restaurants
• perfekte Kombination mit Snacks, Kerzen und Wein

So entsteht ein Valentinstag, der wirklich in Erinnerung bleibt.

Unser Tipp: So wird Ihr Valentinstag besonders romantisch

Mit ein paar einfachen Details schaffen Sie die perfekte Stimmung:

• Kerzen für eine warme Atmosphäre
• gemütliche Decken und Kissen
• Lieblingssnacks oder ein gemeinsames Dinner
• ein romantischer Film auf Amazon Prime

Schon kleine Details machen einen großen Unterschied.

Unser Fazit: Jetzt kostenlos testen und den Valentinstag genießen

Amazon Prime bietet die perfekte Möglichkeit, den Valentinstag entspannt und romantisch zuhause zu verbringen. Dank der kostenlosen 30-Tage-Testphase können Sie sofort auf zahlreiche Liebesfilme zugreifen und Ihren persönlichen Favoriten entdecken.
Einfach starten, Film auswählen und den Valentinstag in vollen Zügen genießen – ganz bequem von zuhause.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

