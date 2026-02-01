„Merci, Chérie” für die Stunden am KV-Ball

75. KV-Ball macht Palais Linz zur glamourösen Udo-Jürgens-Bühne

Linz. „Ich war noch niemals im Palais“ – unter diesem legendären Motto verwandelten der Kaufmännische Verein und die WKO Oberösterreich am 31. Jänner 2026, das Palais Linz in eine Bühne voller Nostalgie, Lebensfreude und großer Gefühle. In einer Nacht, so mitreißend wie Udo Jürgens’ unvergessliche Hits, feierten Besucher und Ehrengäste wie Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer sein Vermächtnis – mit reichlich Glanz, Glamour und einer Extraportion Sahne.

© KV

Die Gastgeber rund um KV-Ballkomitee-Vorsitzende Elke Riemenschneider, WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer, KV-Präsident Andreas Zwettler und KV-Geschäftsführer Rafael Hintersteiner luden die Gäste herzlich ein, das „Ehrenwerte Haus” zu erkunden und mit Lebensfreude zu füllen.

© KV

Man konnte die eigenen Tanzkünste mit denen der Dancingstars Silvia Schneider und Aaron Karl vergleichen. Stilecht bedankte man sich mit „Merci, Chérie” bei der Tanzpartnerin.

© KV

Am Ende der langen Ballnacht holten sich manche nicht nur ihre Ballspende, sondern in bester Udo-Manier sogar den Bademantel an der Garderobe ab.