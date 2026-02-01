Freier Museumseintritt unter 25 lässt weiter auf sich warten

"Was in Steyr möglich ist, schafft das Land nicht", kritisiert die SPÖ.

Steyr. Während das Museum Arbeitswelt in Steyr ab sofort allen unter 19-Jährigen freien Eintritt ermöglicht, warten alle anderen jungen Museumsbesucher in OÖ noch immer auf die Umsetzung eines Landtagsbeschlusses von 2015. „Vor über zehn Jahren wurde der freie Museumseintritt für unter 25-Jährige beschlossen – passiert ist auf Landesebene nichts. Ich setze mich weiterhin dafür ein, dass dieser Beschluss endlich umgesetzt wird", sagt SPÖ-Kultursprecher Erich Wahl.

Ein aktueller Bericht des LRH zeige laut Wahl die Problematik auf Landesebene deutlich: Für die OÖ Landes-Kultur GmbH bestehe keinerlei Verpflichtung, bestimmte Besuchszahlen zu erreichen – und die Zahlen seien rückläufig. Der Landesrechnungshof empfiehlt, Besucher stärker an die Ausstellungsstätten zu binden und eine größere Zielgruppe durch neue Fokusthemen zu erreichen.„Genau hier würde kostenloser Eintritt ansetzen: Jugendliche hätten niedrigschwelligen Zugang zu Kultur und würden mit hoher Wahrscheinlichkeit interessierte Erwachsene mitbringen. Was in Steyr funktioniert, sollte auch landesweit möglich sein – wenn der politische Wille da ist", so Wahl.