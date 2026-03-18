Urzeit-Gigant unterm Hammer: Dieser Dino sprengt jeden Garten

Sieben Meter hoch und über eineinhalb Tonnen schwer ist das neue Prunkstück einer außergewöhnlichen Auktion. Der Dumba Park trennt sich von seinem gewaltigen Diplodocus und hofft auf eine kräftige Spende für Licht ins Dunkel. Der Abtransport wird allerdings eine echte Herkulesaufgabe.

Wer heuer seinen Nachbarn so richtig beeindrucken will, braucht keinen neuen Griller und auch keinen Swimmingpool. In Niederösterreich wartet derzeit ein echtes Schwergewicht auf einen neuen Besitzer. Auf der Auktionsplattform AURENA kommt ein lebensgroßes Diplodocus-Modell unter den Hammer.

Prachtexemplar aus Kautschuk und Stahl

Der Riesensaurier ist wahrlich nichts für schwache Nerven oder kleine Vorgärten. Mit einer stolzen Länge von 19 und einer Höhe von sieben Metern braucht der Hausherr ordentlich Platz auf dem Grundstück. Damit das gewaltige Trumm auch bei Wind und Wetter fest am Boden bleibt, ruht der Körper aus robustem Kautschuk auf einem massiven Untergestell aus Stahl. Insgesamt bringt der Dino stolze 1.700 Kilogramm auf die Waage.

Experte hilft bei Aufbau

Derzeit wartet der Gigant im Dumba Park in Trattendorf auf seine Abholung. Damit der Transport überhaupt klappt, wurde der Diplodocus bereits in drei Teile zerlegt. Wer es noch handlicher braucht, kann das Modell sogar in sechs Teile splitten. Trotzdem bleibt die Sache eine Herausforderung für jeden Heimwerker. Das schwerste Einzelteil wiegt immerhin 700 Kilogramm und das längste Stück misst stolze sechs Meter. Damit beim Wiederaufbau im eigenen Garten nichts schiefgeht, gibt es ein besonderes Service dazu. Ein Experte wird dem glücklichen Gewinner der Auktion am Telefon mit Rat und Tat zur Seite stehen.

© AURENA

Großes Herz für Licht ins Dunkel

Das Beste an dieser skurrilen Versteigerung ist jedoch der Hintergrund der Aktion. Der gesamte Netto-Erlös der Versteigerung wird vom Dumba Park direkt an die Aktion "Licht ins Dunkel" gespendet. Wer also fleißig mitbietet, bekommt nicht nur einen weltweit einzigartigen Blickfang für sein Zuhause, sondern unterstützt dabei auch noch den guten Zweck. Die Spannung steigt jedenfalls. Der Zuschlag erfolgt am Samstag, den 11. April, pünktlich ab 10 Uhr vormittags. Interessenten können das Prachtstück vorab im Dumba Park in Trattendorf besichtigen und schon einmal Maß nehmen.