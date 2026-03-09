Darum sollten Sie ab sofort IMMER einen Korken in den Geschirrspüler geben

Wer nach einem gemütlichen Glas Wein den Korken in den Müll wirft, macht einen Fehler. Denn dieser unscheinbare Flaschenverschluss ist ein echtes Wundermittel für den Haushalt. Besonders im Geschirrspüler entfaltet er unerwartete Kräfte.

Wir alle kennen sie: Die kleinen Ärgernisse rund um den Geschirrspüler. Mal müffelt die Maschine unangenehm, mal scheppern die teuren Weingläser gefährlich aneinander und nach dem Spülgang klebt Plastikgeschirr statisch aufgeladen an den Händen. Die Lösung für all diese Probleme haben Sie vermutlich bereits zu Hause, in Form eines simplen Weinkorkens.

Schluss mit dem Spülmaschinen-Mief

Speisereste, Feuchtigkeit und das feuchtwarme Klima, der Innenraum einer Spülmaschine ist ein Paradies für Bakterien und unangenehme Gerüche. Hier kommt der Korken ins Spiel! Naturkork hat eine extrem poröse Zellstruktur. Genau wie er im Weinbau den Feuchtigkeitsaustausch reguliert, wirkt er in der Spülmaschine wie ein natürlicher Schwamm für miese Gerüche.

Er saugt überschüssige Feuchtigkeit auf und bindet organische Verbindungen, die für den Gestank verantwortlich sind. Ganz nebenbei mildert er sogar leichte Kalkablagerungen.

Sanftes Spülen: Nie wieder Klirren & Scheppern

Wenn die Wasserstrahlen mit Hochdruck durch die Maschine schießen, wird es oft laut. Besteck scheppert, empfindliche Gläser klirren gefährlich aneinander. Die Lösung? Geben Sie einfach ein oder zwei Korken frei in den Besteckkorb oder legen Sie sie auf den Gitterrost!

Durch seine weichen, leichten und federnden Eigenschaften fungiert der Korken als perfekter Puffer. Er dämpft Stöße ab und verhindert, dass hartes Geschirr aneinanderschlägt. Das schont nicht nur Ihre Nerven durch einen leiseren Spülgang, sondern schützt auch Ihre liebsten Gläser vor ärgerlichen Kratzern oder Rissen.

Keine elektrisierten Plastikdosen mehr

Nach dem Spülgang laden sich besonders Besteckteile und Kunststoffbehälter statisch auf. Die Folge? Das Plastik zieht sofort Staub an oder klebt unangenehm an den Fingern. Da Kork von Natur aus ein extrem schlechter elektrischer Leiter ist, unterbricht er dieses physikalische Phänomen. Er hilft dabei, die statische Ladung im Inneren der Maschine drastisch zu reduzieren.

Wichtig: Damit der Lifehack funktioniert, muss es sich um einen echten Naturkorken handeln! Verschlüsse aus Kunststoff oder Aluminium-Schraubverschlüsse haben nicht die nötige poröse Struktur und können diese Effekte nicht erzielen.