Im Herbst: Darum sollten Sie einen Weinkorken ins Auto legen

Haben Sie noch ein paar übriggebliebene Weinkorken und wissen nicht, was Sie damit anfangen sollen? Keine Sorge, wir haben die perfekte Lösung! Besonders im Herbst zeigt der Korken seine wahre Stärke, als praktischer Helfer im Auto!

Es ist der Klassiker im Herbst: Sie steigen in Ihr Auto, wollen losfahren, doch die Scheiben beschlagen! Das kann einem den ganzen Morgen verderben. Aber bevor Sie sich über die trübe Sicht ärgern oder wieder die Klimaanlage aufdrehen, gibt es einen viel clevereren Trick, der nicht nur umweltfreundlich ist, sondern auch noch absolut kostenlos: der Weinkorken!

Herbst-Problem: Beschlagene Autoscheiben

Was ist eigentlich der Grund, warum die Autoscheiben bei kühleren Temperaturen so gerne beschlagen? Ganz einfach: Warme, feuchte Luft im Auto trifft auf die kalten Fenster und bildet kleine Wassertröpfchen, die uns die Sicht versperren. Schuld daran sind nasse Kleidung, Atemluft oder auch mal ein undichter Türrahmen. Besonders in der Übergangszeit, wenn’s draußen kalt und drinnen noch warm ist, passiert das ständig.

© Getty Images

Doch um das Problem zu lösen, müssen Sie keine teuren Anti-Beschlagsprays oder Ähnliches besorgen, auch ein Weinkorken schafft Abhilfe.

Weinkorken bei beschlagenen Autoscheiben

© Getty Images

Werfen Sie auf keinen Fall den Korken der Weinflasche nach dem Genuss weg, er kann ein wahres Wundermittel gegen beschlagene Scheiben sein. Weinkorken haben eine poröse Struktur, die hervorragend in der Lage ist, Feuchtigkeit zu absorbieren. Wenn Sie die Korken in Ihrem Auto aufbewahren, fangen sie die überschüssige Feuchtigkeit auf, bevor diese sich an den Glasflächen niederschlagen kann. So bleibt Ihre Sicht auch an feuchten, kalten Herbst- und Wintertagen klar.

So geht’s:

Schneiden Sie ihn einfach in zwei Hälften und legen ihn auf das Armaturenbrett oder in die Lüftungsdüsen. So kann der Korken die Feuchtigkeit aus der Luft aufsaugen, noch bevor die Scheiben beschlagen.

Weitere Hausmittel, die wirklich helfen

Falls Sie gerade keinen Weinkorken zur Hand haben, keine Panik! Es gibt noch viele weitere Hausmittel, die die Feuchtigkeit im Auto bändigen:

Reis oder Salz: Eine Schale Reis oder Speisesalz im Auto zieht die Feuchtigkeit an und sorgt dafür, dass die Scheiben trocken bleiben.

Walnüsse: Packen Sie ein paar Walnüsse in ein Tuch und verstauen Sie sie im Auto – die kleinen Nusshälften sind echte Feuchtigkeitssauger!

Katzenstreu in Socken: Füllen Sie Socken mit Katzenstreu und legen Sie sie aufs Armaturenbrett. So bleibt die Luft trocken, und die Scheiben beschlagen nicht mehr.

Sammeln Sie die Korken und genießen Sie nicht nur den Wein, sondern auch den klaren Blick auf die Straße!