Nie wieder beschlagene Scheiben: Die besten Hacks für Ihr Auto & Zuhause
© Getty Images

Geheimtricks

Nie wieder beschlagene Scheiben: Die besten Hacks für Ihr Auto & Zuhause

02.10.25, 12:56
Teilen

Draußen ist es kalt und drinnen läuft die Heizung auf Hochtouren. Das bedeutet: beschlagene Fenster. Doch mit ein paar einfachen Hausmitteln bekommen Sie das Problem im Handumdrehen in den Griff. Hier zeigen wir, wie Sie Ihre Fenster wieder klar bekommen, egal ob im Auto oder zu Hause. 

In der kalten Jahreszeit ist die Außentemperatur deutlich niedriger als die Luft im Raum. Das sorgt dafür, dass sich die feuchte Luft an der kalten Fensterscheibe niederschlägt und dort kondensiert. Besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit, wie sie oft in der Wohnung oder im Auto vorkommt, verstärkt sich dieser Effekt. Die Folge: Die Fenster beschlagen und die Schimmelgefahr steigt. Aber keine Sorge, es gibt einfache Lösungen!

Geniale Tricks für klare Fenster

Richtig Lüften

© Getty Images

Im Kampf gegen beschlagene Scheiben ist Lüften Ihr bester Freund. Ein gekipptes Fenster reicht da allerdings nicht. Stattdessen heißt die Zauberformel: Stoßlüften! Machen Sie Ihre Fenster mehrmals täglich für etwa 5 bis 10 Minuten weit auf. So wird die feuchte Innenluft schnell nach draußen befördert und die frische, trockene Luft kann einströmen.

Wichtig: Wenn Sie den Raum lüften, sollten Sie auch regelmäßig die Vorhänge und Rollos öffnen. Diese können die Luftzirkulation blockieren, was wiederum die Feuchtigkeit im Raum staut. Pflanzen sollten ebenfalls nicht direkt am Fenster stehen, da sie ebenfalls die Luftzirkulation behindern können.

Reis, Salz oder Katzenstreu

Auch Reis, Salz oder Katzenstreu können wahre Wunder wirken. Die Fensterbank eignet sich perfekt, um eine kleine Schale mit diesen Trocknungsmitteln aufzustellen. Diese absorbieren die Feuchtigkeit, die sich von den Fenstern löst, und verhindern so, dass die Feuchtigkeit in die Wände oder Fensterrahmen eindringt.

Rasierschaum für klare Autoscheiben

Wenn Sie in der kalten Jahreszeit jeden Morgen gegen beschlagene Autoscheiben ankämpfen müssen, sind Sie sicher nicht allein. Es gibt jedoch eine einfache Lösung, die Ihnen Zeit und Nerven spart: Rasierschaum!

Nie wieder beschlagene Scheiben: Die besten Hacks für Ihr Auto & Zuhause
© Getty Images

Der Trick ist simpel: Geben Sie etwas Rasierschaum auf einen Schwamm und reiben Sie damit die Innenseite der Autoscheiben ein. Lassen Sie den Schaum kurz einwirken und wischen Sie ihn dann mit einem trockenen Tuch ab. Voilà! Die Scheiben bleiben für mehrere Wochen klar und beschlagfrei – und das ganz ohne teures Anti-Beschlag-Spray.

Dieser Trick funktioniert übrigens nicht nur im Auto, sondern auch zu Hause: Einfach etwas Rasierschaum auf den Badezimmerspiegel auftragen, und schon läuft der Spiegel nach dem Duschen nicht mehr an!

