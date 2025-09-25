Diese Zimmerpflanzen stecken Winter, Heizungsluft & Dunkelheit leicht weg

Ihre Pflanzen geben im Winter schneller auf als Sie „Heizungsluft“ sagen können? Keine Sorge: Diese 12 Zimmerpflanzen sind echte Überlebenskünstler. Von robustem Bogenhanf bis hin zu farbenfroher Amaryllis – so bleibt Ihr Zuhause auch im Winter grün und lebendig.

Hätte ich das alles schon letzten Winter gewusst, wäre mir ein kleiner Zimmerpflanzen-Friedhof erspart geblieben. Ganze fünf Stück – alle dahin. Ruhe in Frieden, meine vertrockneten Lieblinge. Dieses Jahr? Keine Lust auf Drama! Also habe ich für Sie und mich recherchiert, welche grünen Mitbewohner Heizungsluft, Dunkelheit & Winter-Blues ganz entspannt wegstecken.

Warum leiden Pflanzen im Winter eigentlich?

Kalte Temperaturen von draußen, trockene Heizungsluft drinnen, dazu kurze Tage und kaum Sonne – für viele Pflanzen ist das ungefähr so angenehm wie für uns ein Zelturlaub im Novemberregen. Manche geben einfach auf, andere verwandeln sich in staubige Skelette. Aber keine Sorge: Es gibt offenbar echte Überlebenskünstler.

Diese Pflanzen stecken trockene Heizungsluft leicht weg

Bogenhanf (Sansevieria): Robust, anspruchslos und unkaputtbar. Wenn diese Pflanze sprechen könnte, würde sie sagen: „Heizungsluft? Challenge accepted!“

Robust, anspruchslos und unkaputtbar. Wenn diese Pflanze sprechen könnte, würde sie sagen: „Heizungsluft? Challenge accepted!“ Glücksfeder (Zamioculcas): Speichert Wasser in ihren dicken Blättern wie ein Kamel. Trockenheit? Kein Problem – sie sieht trotzdem immer frisch aus.

Speichert Wasser in ihren dicken Blättern wie ein Kamel. Trockenheit? Kein Problem – sie sieht trotzdem immer frisch aus. Kakteen & Sukkulenten: Die Profis im Überlebenstraining. Von Natur aus ans Wüstenklima angepasst, sind sie perfekt, wenn Ihre Wohnung im Winter eher einer Sauna gleicht.

Die Profis im Überlebenstraining. Von Natur aus ans Wüstenklima angepasst, sind sie perfekt, wenn Ihre Wohnung im Winter eher einer Sauna gleicht. Gummibaum (Ficus elastica): Stylisch, groß und ziemlich entspannt. Auch trockene Luft ist für ihn kein Drama.

Pflanzen für dunkle & kühle Standorte

Efeutute (Epipremnum): Hängt dekorativ von Regalen, verträgt lichtarme Ecken und macht keine Zicken.

Hängt dekorativ von Regalen, verträgt lichtarme Ecken und macht keine Zicken. Farn: Fühlt sich im Schatten pudelwohl und mag es auch etwas kühler. Perfekt für dunkle Wintertage.

Fühlt sich im Schatten pudelwohl und mag es auch etwas kühler. Perfekt für dunkle Wintertage. Korbmarante (Calathea): Ein bisschen diva-esque, aber trotzdem pflegeleicht. Mag’s gerne dunkel – aber bitte mit hoher Luftfeuchtigkeit. Also ruhig öfter mal ansprühen.

Winterblüher für Farbe & gute Laune

Amaryllis (Ritterstern): Im Winter ein echter Star. Riesige Blüten, die sofort Weihnachtsstimmung verbreiten.

Im Winter ein echter Star. Riesige Blüten, die sofort Weihnachtsstimmung verbreiten. Alpenveilchen: Bunte Farbtupfer, die graue Tage direkt ein Stück heller machen.

Bunte Farbtupfer, die graue Tage direkt ein Stück heller machen. Orchideen: Exotisch, elegant und überraschend pflegeleicht – solange Sie Zugluft vermeiden und einen hellen Standort wählen.

Exotisch, elegant und überraschend pflegeleicht – solange Sie Zugluft vermeiden und einen hellen Standort wählen. Weihnachtsstern: Der absolute Klassiker zur Adventszeit. Steht wie kein Zweiter für Winterflair.

Winter-Pflanzen-Hacks

Weniger gießen: Im Winter haben Pflanzen weniger Durst. Fingerprobe hilft, statt Gießorgien.

Staub wischen: Blätter sauber halten, damit das wenige Licht auch ankommt.

Luftfeuchtigkeit pimpen: Schalen mit Wasser auf die Heizung stellen oder Blätter besprühen.

Standort checken: Nicht direkt an die Heizung oder in die Zugluft stellen.

Der Winter muss kein Zimmerpflanzen-Desaster werden. Mit robusten Klassikern wie Bogenhanf & Glücksfeder, pflegeleichten Schattenliebhabern wie Efeutute & Farn und farbenfrohen Winterblühern wie Amaryllis oder Orchideen bleibt Ihr Zuhause grün und lebendig – auch wenn draußen Schneematsch und Dunkelheit herrschen.