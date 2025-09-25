Alles zu oe24VIP
Diese Zimmerpflanzen stecken Winter, Heizungsluft & Dunkelheit leicht weg
© Getty Images

Grünes Zuhause

Diese Zimmerpflanzen stecken Winter, Heizungsluft & Dunkelheit leicht weg

Von
25.09.25, 10:54
Ihre Pflanzen geben im Winter schneller auf als Sie „Heizungsluft“ sagen können? Keine Sorge: Diese 12 Zimmerpflanzen sind echte Überlebenskünstler. Von robustem Bogenhanf bis hin zu farbenfroher Amaryllis – so bleibt Ihr Zuhause auch im Winter grün und lebendig. 

Hätte ich das alles schon letzten Winter gewusst, wäre mir ein kleiner Zimmerpflanzen-Friedhof erspart geblieben. Ganze fünf Stück – alle dahin. Ruhe in Frieden, meine vertrockneten Lieblinge. Dieses Jahr? Keine Lust auf Drama! Also habe ich für Sie und mich recherchiert, welche grünen Mitbewohner Heizungsluft, Dunkelheit & Winter-Blues ganz entspannt wegstecken. 

Warum leiden Pflanzen im Winter eigentlich?

Kalte Temperaturen von draußen, trockene Heizungsluft drinnen, dazu kurze Tage und kaum Sonne – für viele Pflanzen ist das ungefähr so angenehm wie für uns ein Zelturlaub im Novemberregen. Manche geben einfach auf, andere verwandeln sich in staubige Skelette. Aber keine Sorge: Es gibt offenbar echte Überlebenskünstler. 

Diese Pflanzen stecken trockene Heizungsluft leicht weg

  • Bogenhanf (Sansevieria): Robust, anspruchslos und unkaputtbar. Wenn diese Pflanze sprechen könnte, würde sie sagen: „Heizungsluft? Challenge accepted!“
  • Glücksfeder (Zamioculcas): Speichert Wasser in ihren dicken Blättern wie ein Kamel. Trockenheit? Kein Problem – sie sieht trotzdem immer frisch aus.
  • Kakteen & Sukkulenten: Die Profis im Überlebenstraining. Von Natur aus ans Wüstenklima angepasst, sind sie perfekt, wenn Ihre Wohnung im Winter eher einer Sauna gleicht.
  • Gummibaum (Ficus elastica): Stylisch, groß und ziemlich entspannt. Auch trockene Luft ist für ihn kein Drama. 

Heizungsluft-resistente Pflanzen

  • Gummibaum 1/4
    Bogenhanf
  • Gummibaum 2/4
    Glücksfeder
  • Gummibaum 3/4
    Kakteen & Sukkulenten
  • Gummibaum 4/4
    Gummibaum

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Pflanzen für dunkle & kühle Standorte

  • Efeutute (Epipremnum): Hängt dekorativ von Regalen, verträgt lichtarme Ecken und macht keine Zicken.
  • Farn: Fühlt sich im Schatten pudelwohl und mag es auch etwas kühler. Perfekt für dunkle Wintertage.
  • Korbmarante (Calathea): Ein bisschen diva-esque, aber trotzdem pflegeleicht. Mag’s gerne dunkel – aber bitte mit hoher Luftfeuchtigkeit. Also ruhig öfter mal ansprühen. 

Für dunkle & kühle Standorte

  • Korbmarante 1/3
    Efeutute
  • Korbmarante 2/3
    Farn
  • Korbmarante 3/3
    Korbmarante

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Winterblüher für Farbe & gute Laune

  • Amaryllis (Ritterstern): Im Winter ein echter Star. Riesige Blüten, die sofort Weihnachtsstimmung verbreiten.
  • Alpenveilchen: Bunte Farbtupfer, die graue Tage direkt ein Stück heller machen.
  • Orchideen: Exotisch, elegant und überraschend pflegeleicht – solange Sie Zugluft vermeiden und einen hellen Standort wählen.
  • Weihnachtsstern: Der absolute Klassiker zur Adventszeit. Steht wie kein Zweiter für Winterflair. 

Für Farbe & gute Laune

  • Weihnachtsstern 1/4
    Amaryllis
  • Weihnachtsstern 2/4
    Alpenveilchen
  • Weihnachtsstern 3/4
    Orchideen
  • Weihnachtsstern 4/4
    Weihnachtsstern

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Winter-Pflanzen-Hacks

  • Weniger gießen: Im Winter haben Pflanzen weniger Durst. Fingerprobe hilft, statt Gießorgien.
  • Staub wischen: Blätter sauber halten, damit das wenige Licht auch ankommt.
  • Luftfeuchtigkeit pimpen: Schalen mit Wasser auf die Heizung stellen oder Blätter besprühen.
  • Standort checken: Nicht direkt an die Heizung oder in die Zugluft stellen. 

 

Der Winter muss kein Zimmerpflanzen-Desaster werden. Mit robusten Klassikern wie Bogenhanf & Glücksfeder, pflegeleichten Schattenliebhabern wie Efeutute & Farn und farbenfrohen Winterblühern wie Amaryllis oder Orchideen bleibt Ihr Zuhause grün und lebendig – auch wenn draußen Schneematsch und Dunkelheit herrschen.

