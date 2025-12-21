Weihnachten in Blüte: Die schönsten Pflanzen-Geschenke

Grüner Zauber unter dem Baum: Florale Präsente werden immer beliebter. Pflanzen bringen natürliche Schönheit in jeden Raum und sorgen für Freude. Von eleganten Orchideen und festlichen Gestecken bis zu kreativen Moosbildern – die Vielfalt ist groß. Für jeden Geschmack gibt es das passende Geschenk.

Weihnachten steht vor der Tür – die Gelegenheit, Freude zu verschenken. Pflanzen sind dabei eine besonders charmante Wahl: Ob exotische Orchideen, festliche Gestecke oder kreative Moosbilder – sie bringen Farbe, Frische und eine gemütliche Atmosphäre in die vier Wände. Lebende Pflanzen sind nicht nur dekorativ, sondern schenken über Wochen hinweg ein Stück Natur.

Orchidee

Eine der edelsten Pflanzen, die man zu Weihnachten verschenken kann, ist ohne Zweifel die Orchidee. Ihre zarten, exotischen Blüten in den unterschiedlichsten Farben verleihen jedem Raum eine besondere Eleganz. Besonders schön kommen Orchideen zur Geltung, wenn sie in stilvolle, dekorative Gefäße gepflanzt sind.

© Getty Images

Gestecke

Blumenarrangements sind ebenfalls eine gute Wahl. Besonders zu Weihnachten lassen sich wunderschöne Gestecke mit winterlichen Blüten und Zweigen zaubern. Chrysanthemen in warmen Rottönen oder kräftigem Gelb strahlen Gemütlichkeit aus. Kombiniert mit Zweigen von Tanne, Efeu oder Eukalyptus, entstehen charmante Gestecke, die perfekt in die Weihnachtsdekoration passen. Die Vielfalt der Blumen und Zweige ermöglicht es, individuelle Geschenke zusammenzustellen.

Edel

Ob einzelne Blüten oder ganze Blumenkompositionen – Pflanzen im Glas wirken edel und haben Charme. Besonders schön kommen dabei Winterblumen wie Amaryllis zur Geltung. Auch kleine Chrysanthemen und farbenfrohe Primeln lassen sich in Glasgefäßen stilvoll in Szene setzen. Diese Geschenkidee ist nicht nur hübsch anzusehen, sondern lässt sich zudem ganz einfach pflegen. In einem Glasgefäß können die Pflanzen ihre Wurzeln frei entfalten und die feuchte Umgebung sorgt für lange Blütenpracht.

© Getty Images

Klassiker

Mit seinen leuchtenden Blüten in Rosa, Rot, Violett oder Weiß ist der Weihnachtskaktus, botanisch Schlumbergera, das perfekte Geschenk für alle, die sich nach Farbe und Frische in den dunklen Wintermonaten sehnen. Der Kaktus blüht in der Regel von November bis Jänner und zählt zu den klassischen Weihnachtspflanzen. Wie auch der Ritterstern, besser bekannt als Amaryllis.

Die großen, trompetenförmigen Blüten erstrahlen auf langen Stielen und setzen eindrucksvolle Farbakzente in jedem Raum. In leuchtenden Rot verleiht die Amaryllis jedem Zuhause eine warme, festliche Stimmung.

© Getty Images

Frühlingsduft

Mit ihren prächtigen Blüten und dem intensiven Duft bringen Hyazinthen den Frühling ins Wohnzimmer. Besonders schön kommen vorgetriebene Hyazinthen in dekorativen Töpfen oder Glasgefäßen zur Geltung. Sie blühen bereits kurz nach dem Auspacken und verleihen dem Raum eine angenehme Atmosphäre. In Kombination mit Moos oder kleinen Christbaumkugeln wird die Hyazinthe zu einem echten Hingucker, der gleichzeitig für Wohlbefinden sorgt.

Neu

In den letzten Jahren hat sich ein Trend unter Pflanzenfreunden etabliert: Moosbilder. Diese lebenden Kunstwerke aus Moos sind nicht nur ein Blickfang, sondern auch äußerst pflegeleicht. Verschiedene Moosarten werden in einem Rahmen arrangiert, sodass sie sich wie Bilder aufhängen lassen. Besonders dekorativ wirken die Moose kombiniert mit konservierten Blüten und Zweigen.

Ob Orchidee, Amaryllis oder Moosbild: Mit ein wenig Kreativität und mit Liebe ausgesucht wird jedes Pflanzen-Geschenk zu einem kleinen Kunstwerk, das die festliche Stimmung über die Feiertagen hinaus verlängert.