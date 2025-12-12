Alles zu oe24VIP
Winterblüher: Diese Zimmerpflanzen bringen Farbe in die graue Jahreszeit
© Getty Images

Farbe in die Wohnung

Winterblüher: Diese Zimmerpflanzen bringen Farbe in die graue Jahreszeit

12.12.25, 11:15
Teilen

Winterblüher sind die perfekte Antwort auf graue Nachmittage und gefühlt endlose Nächte. Sie brauchen wenig Aufwand, bringen aber maximale Stimmung. 

Die Tage sind kurz, draußen liegt grauer Nebel über allem, und selbst der Blick aus dem Fenster lädt eher zum Seufzen als zum Lächeln ein. Wenn die Welt vor der Tür in Winterschlaf fällt, holen Sie sich die gute Laune einfach nach drinnen, mit Zimmerpflanzen, die trotz Kälte und Dunkelheit in voller Pracht blühen. Winterblüher sind echte Stimmungsaufheller und bringen sofort Leben in Ihre vier Wände. 

1. Amaryllis - die Diva unter den Winterblühern

Kaum eine Pflanze sorgt im Winter für so viel Drama wie die Amaryllis. Ihre majestätischen, trompetenförmigen Blüten erscheinen in Rot, Weiß, Rosa oder sogar mehrfarbig. Sie wächst praktisch von selbst: Zwiebel in einen Topf setzen, leicht gießen, und schon schießt der Stängel in die Höhe. Ein echter Blickfang - auch für alle, die keinen grünen Daumen haben. 

Winterblüher: Diese Zimmerpflanzen bringen Farbe in die graue Jahreszeit
© Getty Images

2. Weihnachtskaktus - blüht, wenn keiner damit rechnet 

Während sein stacheliger Cousin lieber Sonne tankt, fühlt sich der Weihnachtskaktus im Winter pudelwohl. Seine rosa, weißen oder roten Blüten öffnen sich ausgerechnet dann, wenn andere Pflanzen Pause machen. Bonuspunkt: Er braucht wenig Pflege, mag aber ein bisschen Zuwendung - zum Beispiel helles, indirektes Licht und ab und zu ein Schlückchen Wasser. 

Winterblüher: Diese Zimmerpflanzen bringen Farbe in die graue Jahreszeit
© Getty Images

3. Azalee - romantischer Farbtupfer im Wintergrau

Topfazaleen gehören zu den Klassikern der Winterzeit. Sie blühen üppig, fast wie kleine Rosenbüsche, und machen sich hervorragend auf Fensterbänken oder Beistelltischen. Wichtig: Sie mögen es kühl! Ideal sind 10-18 Grad. Perfekt also für Schlafzimmer oder Flure, die „nicht ständig auf Sauna” eingestellt sind. 

Winterblüher: Diese Zimmerpflanzen bringen Farbe in die graue Jahreszeit
© Getty Images

4. Alpenveilchen - elegant, zart und überraschend robust

Alpenveilchen wirken, als wären sie aus Porzellan - dabei sind sie erstaunlich widerstandsfähig. Ihre Blüten leuchten in Weiß, Rosa, Rot oder Lila und halten bei guter Pflege den ganzen Winter durch. Sie sind echte Deko-Künstler und bringen sofort Eleganz in jeden Raum. 

Winterblüher: Diese Zimmerpflanzen bringen Farbe in die graue Jahreszeit
© Getty Images

5. Orchideen - exotische Schönheit mit Winterpower

Orchideen gelten als anspruchsvoll, sind es aber längst nicht mehr. Viele Sorten blühen im Winter besonders üppig und zeigen monatelang Farbe. Der Trick: einmal pro Woche tauchen oder wässern, etwas Licht und keine pralle Heizungsluft. Dann bleibt die Pracht lange erhalten. 

Winterblüher: Diese Zimmerpflanzen bringen Farbe in die graue Jahreszeit
© Getty Images

6. Zimmerprimeln - die farbige Frischekur 

Wenn alles trist ist, kommen Primeln wie ein Happy-Booster daher. Knallige Farben, unkomplizierte Pflege und kleine, kompakte Blütenpolster – die perfekte Kombi, um jeden Raum sofort freundlicher wirken zu lassen. Und: Sie blühen auch an etwas dunkleren Standorten zuverlässig. 

Winterblüher: Diese Zimmerpflanzen bringen Farbe in die graue Jahreszeit
© Getty Images

 

Farbe rein, Wintertristesse raus!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

