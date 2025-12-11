Christbaum transportieren: Diese häufigen Fehler sollten Sie unbedingt vermeiden

In weniger als zwei Wochen ist Weihnachten und so langsam wird es Zeit, den Baum zu besorgen. Doch der Transport stellt eine Herausforderung dar: Kann man den Baum einfach auf dem Autodach verzurren, mit in die U-Bahn nehmen oder gar auf dem Fahrrad nach Hause fahren? Wir klären auf!

Die Weihnachtszeit ist da, und natürlich darf der festlich geschmückte Christbaum nicht fehlen! Doch sobald der perfekte Baum ausgesucht ist, stellt sich die Frage: Wie bringt man den grünen Giganten sicher nach Hause? Es gibt klare Regeln, an die Sie sich halten sollten, um Verletzungen und teure Strafen zu verhindern. Damit Ihr Baum die Fahrt unversehrt überlebt und Sie auf der sicheren Seite sind, sollten Sie diese Tipps unbedingt beachten.

Christbaum im Auto transportieren

Einfach den Baum auf die Rückbank werfen oder lose im Kofferraum transportieren ist keine gute Idee! Damit der Baum sicher ans Ziel kommt und Ihr Auto nicht unter harzigen Tropfen und Nadeln leidet, müssen einige Dinge beachtet werden.

Wenn Sie den Baum im Innenraum des Fahrzeugs transportieren, sollten Sie zuerst die Sitze umklappen und den Baum so positionieren, dass er nicht verrutscht. Wichtig ist: Sie müssen jederzeit freie Sicht nach vorne und zu den Spiegeln haben! Zudem sollte der Baum nicht die Handbremse oder den Schaltknüppel blockieren. Ein bisschen Vorarbeit, wie eine Unterlage gegen das Harz, hilft, Ihr Auto sauber zu halten.

Christbaum auf dem Autodach

© Getty Images

Wer seinen Baum auf dem Dach transportieren möchte, muss sicherstellen, dass er den Baum richtig befestigt und keine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer darstellt. Der Baum sollte dabei immer noch im Netz verbleiben und mit robusten Stoffbändern sowie Metallclips sicher am Dachträger fixiert werden. Auf Gummibänder sollten Sie unbedingt verzichten und es gilt: Die Spitze des Baumes muss nach hinten zeigen. Wenn der Baum mehr als einen Meter über das Heck hinausragt, müssen Sie ihn mit einer gut sichtbaren Warntafel kennzeichnen.

Christbaum mit der U-Bahn transportieren

Der öffentliche Nahverkehr ist eine umweltfreundliche Alternative, allerdings sollte man sich vorab über die Regeln beim jeweiligen Verkehrsbetrieb informieren. Bei den Wiener Linien dürfen Christbäume grundsätzlich mitgenommen werden, wenn Sie einige Punkte beachten: Der Baum darf niemanden stören und sollte gut verpackt und vor allem hochkant transportiert werden. Letztlich entscheiden die Fahrer vor Ort, ob der Baum tatsächlich mitfahren darf.

Christbaum mit dem Fahrrad transportieren

Wer sich entscheidet, den Christbaum mit dem Fahrrad nach Hause zu bringen, muss auf einiges achten. Die Größe des Baumes ist hierbei der größte Knackpunkt: Der Baum muss der Länge nach transportiert werden, was bedeutet, dass er nicht seitlich über das Fahrrad hinausragen darf.

© Getty Images

Falls der Baum breiter als 40 Zentimeter ist, gibt es keine Möglichkeit, ihn ohne zusätzliche Beleuchtung zu transportieren. Das bedeutet für die meisten, dass der Baum schlichtweg zu groß ist, um ihn auf einem normalen Fahrrad zu transportieren. Lastenräder bieten hier eine bessere Lösung! Achten Sie darauf, dass der Baum gut gesichert ist, damit er auch bei einem Bremsmanöver nicht vom Rad fällt.