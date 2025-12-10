Laut Studie: In diesem Alter ist die Vorfreude auf Weihnachten am größten

Wann ist die Vorfreude auf Weihnachten am größten? Eine neue Studie hat es herausgefunden, und das Ergebnis sorgt für Nostalgie pur. Denn in einem ganz bestimmten Alter ist die Magie der Feiertage am stärksten.

Sie kennen es bestimmt: Die einen zählen schon Anfang November jeden Tag bis Weihnachten herunter, die anderen merken eher zufällig, dass am Wochenende doch schon der erste Advent ist. Und irgendwo dazwischen sitzen die Kinder - für viele die eigentlichen Stimmungsmacher der Saison.

© Getty Images

Eine große Umfrage unter 2.000 Erwachsenen wollte nun wissen: In welchem Alter ist die Vorfreude auf Weihnachten eigentlich am stärksten?

Die Magie, die Eltern ansteckt

Die meisten Eltern sind sich einig: Kinder besitzen ein Talent dafür, Weihnachten so richtig zum Funkeln zu bringen. Ganze 87 Prozent der Befragten gaben zu, dass die Begeisterung ihres Nachwuchses sie selbst automatisch festlicher stimmt. Kein Wunder, wenn man Mini-Menschen zusieht, wie sie mit glitzernden Augen Dekoration auspacken oder Lieder in Dauerschleife singen, fühlt man sich fast selbst wieder wie früher. Über die Hälfte aller Eltern hat an Weihnachten schon einmal Tränen verdrückt, einfach weil ihr eigenes Kind so glücklich war.

© Getty Images

Fantasie macht Weihnachten magisch

Die Studie stammt von Samsung, die mit ihrer neuen Weihnachtskampagne die kindliche Fantasie in den Mittelpunkt stellen. Passend dazu fanden die Forschenden heraus: Sieben von zehn Eltern erleben, dass die Vorstellungskraft ihrer Kinder gerade in der Weihnachtszeit regelrecht explodiert und dabei auch die eigene frühere Begeisterung wiederbelebt.

© Getty Images

Und nicht nur das: 42 Prozent der Eltern erfinden rund um Weihnachten sogar neue Familientraditionen, einfach um mit dieser Euphorie mitzuhalten.

In welchem Alter ist die Vorfreude auf Weihnachten am stärksten?

Die Umfrage zeigt klar: Mit sechs Jahren ist die Weihnachtsvorfreude am größten. In diesem Alter scheint die Fantasie auf ihrem Höhepunkt zu sein - eine Zeit, in der Kinder mühelos magische Welten erschaffen, Geschichten spinnen und Weihnachten dadurch ein unvergleichliches Leuchten bekommt.