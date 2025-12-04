Ein Toter: Helikopter aus Vorarlberg in Italien abgestürzt

In Italien ist ein Helikopter des Vorarlberger Unternehmens Wucher Helicopter bei einem Arbeitseinsatz abgestürzt. Dabei ist eine Person getötet worden.

Am Donnerstag ist in der norditalienischen Gemeinde Lanzada (Region Lombardei) ein Helikopter aus Vorarlberg abgestürzt, so die Mitteilung vom Unternehmen Wucher Helicopter. Der Helikopter war im Auftrag von Sicherungs- und Transportarbeiten in einem alpinen Gefahrengebiet im Einsatz.

Beim Unglück befanden sich zwei Personen an Bord, ein Pilot und ein Flughelfer. Laut Wucher erlitten beide leichte Verletzungen. Sie werden derzeit medizinisch betreut. Ein Arbeiter kam beim Einsatz ums Leben. Seine Identität ist bisher nicht bekannt.

Helikopter komplett zerstört

Der Helikopter wurde beim Absturz komplett zerstört. Die italienischen Behörden haben die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache aufgenommen. Das Vorarlberger Unternehmen arbeitet eng mit den zuständigen Stellen zusammen.

In ihrer Mitteilung erklärte Wucher Helicopter, dass sie über das Unglück tief betroffen sei: "Das Mitgefühl gelte den Angehörigen des Verstorbenen und allen Betroffenen." Sie betonten, dass die Sicherheit der Flüge, der Mitarbeiter und Partner oberste Priorität habe.