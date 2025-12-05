Nach Trennung: Laura Maria Rypa entfernt Lombardi-Liebes-Tattoo

Der ehemalige DSDS-Juror und die Mutter seiner Kinder gaben vor ein paar Monaten ihre Trennung bekannt. Jetzt streicht Laura Maria ihren Ex komplett aus ihrem Leben. Zumindest symbolisch.

In den sozialen Netzwerken sorgt derzeit eine kleine, aber symbolträchtige Veränderung bei Laura Maria Rypa für Gesprächsstoff. Monate nach dem Liebes-Aus mit Pietro Lombardi – die beiden wurden Eltern von zwei gemeinsamen Söhnen – zieht die Influencerin nun auch optisch einen Schlussstrich unter die Beziehung.

Während Pietro Anfang des Jahres noch voller Stolz das tätowierte Auge seiner damaligen Partnerin auf seiner Hand herzeigte, trug Laura ein feines „P“ am rechten Ringfinger – ein stilles Zeichen ihrer früheren Verbundenheit. Doch genau dieses Mini-Tattoo ist nun Geschichte. In einer aktuellen Instagram-Story zeigt sie ihre überarbeitete Tätowierung: Aus dem Buchstaben wurde eine zarte Rose, professionell überstochen und ohne erkennbare Spuren des alten Motivs.

Tiefe Bedeutung

Was auf den ersten Blick nach einem rein ästhetischen Update wirkt, hat für Laura tiefere Bedeutung. „Für mich symbolisiert diese Rose, dass aus etwas Vergangenem auch etwas Neues, Wunderschönes entstehen kann. Sie ist ein Zeichen dafür, dass ich meinen eigenen Weg weitergehe, mit allem, was dazu gehört.“ Und weiter: „Eine Rose steht für Schönheit, Stärke und Wachstum. Sie erinnert mich daran, dass nicht nur die schönen, sondern auch die schmerzhaften Momente ihren Platz im Leben haben. Genau wie eine Rose ihre Dornen trägt, gehören auch schwierige Zeiten dazu, sie machen uns widerstandsfähiger und zeigen, wie viel wir überstehen können.“

Auf Instagram zeigt Laura Maria Rypa ihr neues Tattoo. Es überdeckt das "P", das sie lange Zeit aus Liebe zu Pietro trug. © Instagram

Ganz ohne Liebesbezug bleibt ihre Haut aber dennoch nicht: Neben dem bestehenden Tattoo für ihren älteren Sohn Leano (2) bekam nun auch der einjährige Amelio ein eigenes Motiv – ein weiterer Platz auf ihrem Körper, der einzig ihren Kindern gewidmet ist.