Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Laura Maria Rypa hat sich Tattoo überstechen lassen
© Instagram

Schlussstrich

Nach Trennung: Laura Maria Rypa entfernt Lombardi-Liebes-Tattoo

05.12.25, 09:01
Teilen

Der ehemalige DSDS-Juror und die Mutter seiner Kinder gaben vor ein paar Monaten ihre Trennung bekannt. Jetzt streicht Laura Maria ihren Ex komplett aus ihrem Leben. Zumindest symbolisch.

In den sozialen Netzwerken sorgt derzeit eine kleine, aber symbolträchtige Veränderung bei  Laura Maria Rypa  für Gesprächsstoff. Monate nach dem Liebes-Aus mit Pietro Lombardi – die beiden wurden Eltern von zwei gemeinsamen Söhnen – zieht die Influencerin nun auch optisch einen Schlussstrich unter die Beziehung.

Mehr lesen: 

Während Pietro Anfang des Jahres noch voller Stolz das tätowierte Auge seiner damaligen Partnerin auf seiner Hand herzeigte, trug Laura ein feines „P“ am rechten Ringfinger – ein stilles Zeichen ihrer früheren Verbundenheit. Doch genau dieses Mini-Tattoo ist nun Geschichte. In einer aktuellen Instagram-Story zeigt sie ihre überarbeitete Tätowierung: Aus dem Buchstaben wurde eine zarte Rose, professionell überstochen und ohne erkennbare Spuren des alten Motivs.


 

Tiefe Bedeutung

Was auf den ersten Blick nach einem rein ästhetischen Update wirkt, hat für Laura tiefere Bedeutung. „Für mich symbolisiert diese Rose, dass aus etwas Vergangenem auch etwas Neues, Wunderschönes entstehen kann. Sie ist ein Zeichen dafür, dass ich meinen eigenen Weg weitergehe, mit allem, was dazu gehört.“ Und weiter: „Eine Rose steht für Schönheit, Stärke und Wachstum. Sie erinnert mich daran, dass nicht nur die schönen, sondern auch die schmerzhaften Momente ihren Platz im Leben haben. Genau wie eine Rose ihre Dornen trägt, gehören auch schwierige Zeiten dazu, sie machen uns widerstandsfähiger und zeigen, wie viel wir überstehen können.“

Auf Instagram zeigt Laura Maria Rypa ihr neues Tattoo. Es überdeckt das

Auf Instagram zeigt Laura Maria Rypa ihr neues Tattoo. Es überdeckt das "P", das sie lange Zeit aus Liebe zu Pietro trug.

© Instagram

Ganz ohne Liebesbezug bleibt ihre Haut aber dennoch nicht: Neben dem bestehenden Tattoo für ihren älteren Sohn Leano (2) bekam nun auch der einjährige Amelio ein eigenes Motiv – ein weiterer Platz auf ihrem Körper, der einzig ihren Kindern gewidmet ist.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden