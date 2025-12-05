Alles zu oe24VIP
Boris Becker mit Tochter Zoë 
© Instagram

Papa-Beichte

Nach Geburt seiner Tochter: Schlaflose Nächte für Boris Becker

05.12.25, 08:52
Ex-Tennisprofi wurde im November zum fünften Mal Vater und spricht erstmals über das späte Papa-Leben.

Der frühere Tennisprofi Boris Becker bekommt nach der Geburt seiner Tochter Zoë Vittoria laut eigenen Worten nicht viel Schlaf. "Die Nächte sind unterbrochen. Es ist teilweise laut", sagte 58-Jährige in der RTL-Sendung "2025! Menschen, Bilder, Emotionen". Zum Glück übernehme seine Frau Lilian die Nächte, er mache den Morgen oder den Abend. "Und deswegen schlafe ich heute über Nacht im Hotel - und zwar durch", sagte Becker. Er war im November zum fünften Mal Vater geworden

Seine Tochter wurde nach Angaben seines Anwalts in Mailand geboren. Für den einstigen Wimbledon-Gewinner und seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro, mit der er seit 2024 verheiratet ist, ist es das erste gemeinsame Kind. Das Paar lebt inzwischen in Italien. Die beiden hatten sich 2019 kennengelernt, im September 2024 folgte die Hochzeit.

Lilian und Boris Becker

Lilian und Boris Becker

© Getty

Aus der Ehe mit seiner ersten Frau Barbara Becker stammen Beckers Söhne Noah (31) und Elias (26), aus der Ehe mit Lilly Becker ging der dritte Sohn Amadeus (15) hervor. Außerdem ist der frühere Grand-Slam-Gewinner Vater von Tochter Anna (25).

