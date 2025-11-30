Erster Auftritt zu dritt! Boris Becker und Lilian zeigen Baby Zoë in Mailand

Jetzt zeigen sie ihr Glück! Boris Becker (58) und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) wurden erstmals gemeinsam mit ihrer neugeborenen Tochter Zoë Vittoria in Mailand gesichtet.

Beim gemütlichen Spaziergang durch die Innenstadt präsentierte sich die kleine Familie entspannt und überglücklich. Für Lilian ist Zoë das erste Kind – und sie strahlte an der Seite des Ex-Tennisstars, der stolz den Kinderwagen schob. Für Becker ist es bereits das fünfte Kind. Auf Instagram telit Becker jetzt sein baby-Glück mit seinen Fans. Die Fotos zeigen ein Paar, das seinen neuen Lebensabschnitt offenbar in vollen Zügen genießt.

Gegenüber der "Bild"-Zeitung erzählte Becker: "Am Mittwoch waren wir zum ersten Mal an der frischen Luft. Wir wollten die Mittagssonne nutzen – auch wenn es in Mailand gerade ziemlich kalt ist." Tatsächlich liegen die Temperaturen derzeit nur zwischen sechs und zwölf Grad, weshalb das Paar warm eingepackt unterwegs war.

Die Geburt hatten Boris und Lilian erst vor wenigen Tagen ebenfalls via Instagram öffentlich gemacht. Mit den Worten "Willkommen auf der Welt" präsentierte Becker ein erstes Foto – das Gesicht der Kleinen blieb jedoch bewusst verborgen. Schon während der Schwangerschaft hielt sich das Paar mit privaten Einblicken zurück.