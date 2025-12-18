Alles zu oe24VIP
Bryan Adams: Heimspiel mit Weihnachtshit
© Getty Images

Heute: Wien-Konzert

Bryan Adams: Heimspiel mit Weihnachtshit

Von
18.12.25, 06:00
1967 lebte Bryan Adams ein halbes Jahr hinter dem Rathaus. Jetzt rockt er die Stadthalle. 11.000 Fans feiern heute die Hit-Show „Roll With The Punches“ und seinen legendären Weihnachts-Song  

Unglaubliche 56 Österreich-Konzerte hat Bryan Adams bereits absolviert. Das klingt rekordverdächtig. Noch öfter war er freilich in Wien. Schließlich lebte der Diplomaten-Sohn ja im Jahr 1967 als siebenjähriger Knirps ein halbes Jahr lang bei uns. „Wir haben gleich hinter dem Rathaus gewohnt," erinnert sich Adams im oe24-Interview an seine Wiener Kindheit, "Es war sehr dunkel, hat fast nur geregnet und in unserem Stiegenhaus hat es ständig nach Sauerkraut gestunken. Ein Geruch, der mir noch immer im Gedächtnis ist!“

Heute wird das Gedächtnis gestärkt: In der ausverkauften Stadthalle zündet Adams seine brandneue Hit-Show „Roll With The Punches“. 11.000 Fans feiern fast 30 Mitsing-Hymnen wie "Straight From The Heart", "Run to You", "(Everything I Do) I Do It for You", "Please Forgive Me", "All For Love" und natürlich "Summer of ‘69".

Cool: das Hitfeuerwerk startet mit einer Solo-Akustik-Einlage inmitten der Fans („Can't Stop This Thing We Started“) und endet mit dem Weihnachts-Kracher „Christmas Time.“ Den hat Adams als Einstimmung nun übrigens mit seinen kanadischen Freunden Alessia Cara, Barenaked Ladies oder Alan Doyle neu eingespielt. Für das rockige Weihnachts-Album „A Great Big Holiday Jam“.

