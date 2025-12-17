Alles zu oe24VIP
Drama um die Stones: alle Tourpläne gestoppt - wegen Keith Richards
© zeidler

Kein Wien-Konzert

Drama um die Stones: alle Tourpläne gestoppt - wegen Keith Richards

17.12.25, 10:06
Das war es nun wohl endgültig! Die Rolling Stones stoppen erneut alle Pläne für eine letzte Europa-Tour. Keith Richards will nicht mehr. Als Entschädigung soll es aber eine neue CD geben. 

Böses Déjà-vu für alle Rolling-Stones-Fans. Auch 2026 wird es keine Europa-Tour und somit kein Wien-Konzert geben! Dabei waren die Verhandlungen schon weit fortgeschritten und einige Termine - u.a in Lissabon, Berlin und München - bereits durchgedrungen. Auch das Happel Stadion stand wieder am Wunschplan – oe24 berichtete. Doch jetzt wurden alle Pläne gestoppt. „Die Rolling Stones haben ihre Pläne für eine Stadiontournee durch Großbritannien und Europa im Jahr 2026 verworfen,“ berichten mehrere britische Medien in Einstimmigkeit. Somit dürfte die „Hackney Diamonds“-Show vom 21. Juli 2024 in der Thunder Ridge Nature Arena von Ridgedale,USA wohl wirklich das Abschiedskonzert gewesen sein.

Drama um die Stones: alle Tourpläne gestoppt - wegen Keith Richards
© zeidler

Drama um die Stones: alle Tourpläne gestoppt - wegen Keith Richards
© zeidler

Das Szenario erinnert bitter an den Jänner. Auch da waren die Pläne für eine Europa-Tour der Stones im Sommer 2025 inklusive mindestens einem Wien-Konzert bereits mehr als fortgeschritten, doch dann kam der plötzliche Rückzieher. Wurde für die 2025er Tour kein besonderer Grund genannt, so dürfte es nun doch einen „Schuldigen“ geben: „Keith Richards konnte sich nicht „fest“ dazu verpflichten,“ heißt es u.a. im N.M.E. Ein Schock kurz vor seinem 82.Geburtstag, den er ja am Donnerstag(18. Dezember) nun wohl ganz ohne Gedanken an eine Stones-Tour feiert.

Drama um die Stones: alle Tourpläne gestoppt - wegen Keith Richards
© zeidler

Als Entschädigung soll es aber immerhin ein neues Album geben. Die Stones gingen im Sommer 2025 nämlich nicht auf Tour, sondern völlig überraschend wieder zurück ins Studio. Die neuen Hits werden Ende April, Anfang Mai erwartet. Und vielleicht gibt’s dazu ja doch noch das eine oder andere Konzert.

