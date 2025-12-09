Coldplay sind die absoluten Konzertkönige!

Coldplay begeisterten dieses Millennium fast 25 Millionen Konzertbesucher. Platz 1 in neuem Pollstar-Ranking. Doch Swift und die Rolling Stones cashen sogar noch mehr ab.

24.805.126 verkaufte Tickets seit 2001 - Coldplay sind die Konzertkönige des Millenniums. In einem neuen Ranking der Branchenbibel „Pollstar“ weisen Chris Martin und Co.mit fast 25 Millionen verkauften Tickets in den Jahren 2001 bis 2025 auch U2, Ed Sheeran oder Taylor Swift in die Schranken. Mit 731 Konzerten und einem Publikums-Schnitt von 33.393 Besuchern pro Show spielte man dieses Millennium stolze 2,486 Milliarden Dollar ein. Platz 2 der Top-Verdiener. Da ist Taylor Swift eine Klasse für sich: 3,126 Milliarden Dollar Umsatz bei „nur“ 575 Konzerten.

© zeidler

© Disney

Das sind die erfolgreichsten Tourneen des Millenniums:

1. Coldplay, 24.805.126 Besucher

2. U2, 20.216.314 Besucher

3. Ed Sheeran 19.616.334 Besucher

4. Dave Matthews Band, 19.552.586 Besucher

5. Taylor Swift,18.885.185 Besucher

6. Bruce Springsteen, 18.622.566 Besucher

7. Kenny Chesney, 18.198.369 Besucher

8. Metallica, 15.567.194 Besucher

9. Bon Jovi 13.904.391 Besucher

10. Elton John 13.840,415 Besucher

© zeidler



Am effektivsten rocken die Rolling Stones: Durchschnittlich 6 Millionen Dollar Umsatz pro Konzert. Davon können auch noch Swift (5,4 Millionen) und Beyoncé (3,6 Millionen) lernen. Die meisten Konzerte, nämlich gleich 1.700, gab Andre Rieu. Auch Elton John (1.241 Konzerte) und die Dave Matthews Band (1.171) zeigten Spielfreude.

© BenGibsonPhoto

Coldplay, die ja auch in Österreich mit über 250.000 Besuchern bei 4 Auftritten in Happel Stadion den Konzertrekord halten, liefen zudem auch die erfolgreichste Tournee aller Zeiten. 13.1 Millionen Fans rockten bei der seit 2022 laufenden Tournee „Music Of The Spheres“ mit. Deutlich mehr als Taylor Swift (10,1 Millionen), Ed Sheeran (8,9 Millionen) oder U2 (7,3, Millionen).

© zeidler

Und noch ist kein Ende abzusehen, denn Chris Martin überraschte im September beim bislang vorletzten Tour-Konzert im Londoner Wembley Stadion mit einer unglaublichen Kampfansage: „Diese Tour hat noch 138 weitere Shows vor sich!“