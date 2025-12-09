Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Coldplay sind die absoluten Konzertkönige!
© zeidler

Paukenschlag

Coldplay sind die absoluten Konzertkönige!

Von
09.12.25, 10:12
Teilen

Coldplay begeisterten dieses Millennium fast 25 Millionen Konzertbesucher. Platz 1 in neuem Pollstar-Ranking. Doch Swift und die Rolling Stones cashen sogar noch mehr ab. 

24.805.126 verkaufte Tickets seit 2001 - Coldplay sind die Konzertkönige des Millenniums. In einem neuen Ranking der Branchenbibel „Pollstar“ weisen Chris Martin und Co.mit fast 25 Millionen verkauften Tickets in den Jahren 2001 bis 2025 auch U2, Ed Sheeran oder Taylor Swift in die Schranken. Mit 731 Konzerten und einem Publikums-Schnitt von 33.393 Besuchern pro Show spielte man dieses Millennium stolze 2,486 Milliarden Dollar ein. Platz 2 der Top-Verdiener. Da ist Taylor Swift eine Klasse für sich: 3,126 Milliarden Dollar Umsatz bei „nur“ 575 Konzerten.

Coldplay sind die absoluten Konzertkönige!
© zeidler

Coldplay sind die absoluten Konzertkönige!
© Disney

Das sind die erfolgreichsten Tourneen des Millenniums:

  • 1. Coldplay, 24.805.126 Besucher
  • 2. U2, 20.216.314 Besucher
  • 3. Ed Sheeran 19.616.334 Besucher
  • 4. Dave Matthews Band, 19.552.586 Besucher
  • 5. Taylor Swift,18.885.185 Besucher
  • 6. Bruce Springsteen, 18.622.566 Besucher
  • 7. Kenny Chesney, 18.198.369 Besucher
  • 8. Metallica, 15.567.194 Besucher
  • 9. Bon Jovi 13.904.391 Besucher
  • 10. Elton John 13.840,415 Besucher

Coldplay sind die absoluten Konzertkönige!
© zeidler
 


Am effektivsten rocken die Rolling Stones: Durchschnittlich 6 Millionen Dollar Umsatz pro Konzert. Davon können auch noch Swift (5,4 Millionen) und Beyoncé (3,6 Millionen) lernen. Die meisten Konzerte, nämlich gleich 1.700, gab Andre Rieu. Auch Elton John (1.241 Konzerte) und die Dave Matthews Band (1.171) zeigten Spielfreude.

Coldplay sind die absoluten Konzertkönige!
© BenGibsonPhoto

Coldplay, die ja auch in Österreich mit über 250.000 Besuchern bei 4 Auftritten in Happel Stadion den Konzertrekord halten, liefen zudem auch die erfolgreichste Tournee aller Zeiten. 13.1 Millionen Fans rockten bei der seit 2022 laufenden Tournee „Music Of The Spheres“ mit. Deutlich mehr als Taylor Swift (10,1 Millionen), Ed Sheeran (8,9 Millionen) oder U2 (7,3, Millionen).

Coldplay sind die absoluten Konzertkönige!
© zeidler

Und noch ist kein Ende abzusehen, denn Chris Martin überraschte im September beim bislang vorletzten Tour-Konzert im Londoner Wembley Stadion mit einer unglaublichen Kampfansage: „Diese Tour hat noch 138 weitere Shows vor sich!“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden