Europa-Tournee: Rolling Stones sind im Anrollen auf Wien
© Getty Images

Im Juni 2026

Europa-Tournee: Rolling Stones sind im Anrollen auf Wien

14.11.25, 10:38
Teilen

Die geplante Europa-Tournee der Rolling Stones dürfte Formen annehmen. Ein Konzert in der Münchner Allianz Arena gilt als fix - und auch Wien soll am Tourplan stehen.

Bestätigen will die Gerüchte um die Termine der Europa-Tour der Rolling Stones freilich niemand, doch hinter den Kulissen - oe24 berichtete - sollen die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen. Der deutsche Portal merkur.de berichtet von einer Show im Münchner Olympia-Stadion, wo sie am 17. Juli das Abschluss-Konzert ihrer Tour spielen sollen.

Europa-Tournee: Rolling Stones sind im Anrollen auf Wien
© zeidler

Insidern zufolge sollen die Stones aber auch in Wien anrollen. Ein Konzert im Happel-Stadion wäre somit nächsten Juni möglich - evtl. sogar zwei Shows in Wien! Die Tour hätte eigentlich bereits heuer stattfinden sollen, wurde aber kurz davor abgesagt. 18 Konzerte in 13 Städten standen am Programm - Wien wäre ebenfalls dabei gewesen. Bei der neuen, für 2026 geplanten Tournee, könnten jene Städte, die heuer nicht in den Genuss der Stones kamen erneut zum Zug kommen.

Europa-Tournee: Rolling Stones sind im Anrollen auf Wien
© zeidler

Mehr lesen:

Album zum Tourstart

Statt der Tour nahmen die Stones heuer dafür neue Songs auf. Zwischen Ende April und Mai 2025 ´waren sie im Londoner Metropolis Studio rund nahmen 13 neue Songs auf. Gitarrist Ronnie Wood verriet im Rahmen einer Signierstunde am 26. September 2025, dass das neue Album 2026 erscheinen soll. Um diesen Zeitpunkt soll auch die Tournee starten.

Noch gibt es keine offizielle Ankündigung der Rolling Stones oder ihres Managements. Aktuelle Updates finden Fans auf den Plattformen IORR News und im Tell Me Forum, wo regelmäßig Insiderinformationen geteilt werden.

Europa-Tournee: Rolling Stones sind im Anrollen auf Wien
© Getty Images

Vorfreude steigt

Eines steht jedoch fest: Wenn sich die Gerüchte bestätigen, dürfen sich die Fans auf ein legendäres Jahr 2026 freuen – mit einem neuen Album und einer Tournee, die wohl das nächste große Kapitel in der langen Geschichte der Rolling Stones schreiben wird.

