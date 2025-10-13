Rolling Stones: Geheime Europa-Tour für 2026 - mit zwei (!) Wien-Shows

In den Fan-Foren wurde jetzt der geheime Tour-Plan der Rock-Legenden veröffentlicht. Auch das neue Album wird mit Spannung erwartet.

Die Rolling Stones lassen es offenbar wieder krachen: Wie mehrere gut informierte Quellen berichten, arbeitet die legendäre Rockband an einem neuen Studioalbum, das im April 2026 erscheinen soll – zeitgleich mit dem Start einer neuen Tournee. Damit würde die Band rund um Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood nur ein Jahr nach der abgesagten Europatournee 2025 erneut auf die Bühne zurückkehren.

Rückkehr nach abgesagter Tour 2025

Die ursprünglich für den Sommer 2025 geplante Stones-Tour stand bereits kurz vor der offiziellen Ankündigung, als sie Ende Januar 2025 plötzlich abgesagt wurde. Damals lagen detaillierte Pläne für 13 Städte und 18 Konzerte vor – darunter Barcelona, Lissabon, Rom, Amsterdam, Zürich, Kopenhagen, London, Berlin, München, Paris, Bukarest und Wien.

Kurz vor dem geplanten Tourstart im Mai 2025 hieß es aus internen Kreisen, Wien und Bukarest seien gestrichen worden, während Paris als Abschlusskonzert vorgesehen war. Die Tour hätte sich ursprünglich von 10. Mai bis 16. Juli 2025 erstrecken sollen.





Neue Tournee – alte Pläne

Für die nun geplante „Europatournee 2026“ dürfte die Band auf bekannte Orte und Bühnen zurückgreifen. Da viele der geplanten Städte aus 2025 nicht zum Zug kamen, gelten sie als heiße Kandidaten für 2026. Unter Fans kursiert bereits eine provisorische Liste jener Städte, die auch diesmal auf dem Tourplan stehen könnten.

Ein Thema, das bei der Planung ebenfalls berücksichtigt werden muss: die Fußball-WM 2026. Sie findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 statt – und wie es heißt, sollen die Stones ihre Konzerte so terminieren, dass sie nicht mit den entscheidenden Spieltagen wie Viertel-, Halb- oder Finale kollidieren. Mick Jagger gilt schließlich selbst als leidenschaftlicher Fußballfan.

Besonders Barcelona könnte 2026 wieder Probleme bereiten – schon 2025 sorgten die Verzögerungen bei der Renovierung des Camp Nou für logistische Kopfschmerzen. Fans hoffen, dass diesmal alles reibungsloser läuft.

Gerüchte um Auftritte weltweit

Neben Europa wird auch über mögliche Konzerte in Buenos Aires, Tokio und Sydney spekuliert. Allerdings gelten diese Berichte als wenig wahrscheinlich – die Stones sind bekanntlich keine großen Freunde von langen Flugreisen.

Neues Album: 13 Songs bereits aufgenommen

Währenddessen wurde auch musikalisch fleißig gearbeitet. Zwischen Ende April und Mai 2025 nahmen die Stones im Londoner Metropolis Studio rund 13 neue Songs auf. Gitarrist Ronnie Wood verriet im Rahmen einer Signierstunde am 26. September 2025, dass das neue Album 2026 erscheinen soll.

Mehrere Quellen berichten, dass Albumveröffentlichung und Tourstart zeitlich zusammenfallen – der April 2026 gilt als wahrscheinlichster Termin.

Fans hoffen auf offizielle Bestätigung

Noch gibt es keine offizielle Ankündigung der Rolling Stones oder ihres Managements. Aktuelle Updates finden Fans auf den Plattformen IORR News und im Tell Me Forum, wo regelmäßig Insiderinformationen geteilt werden.

Eines steht jedoch fest: Wenn sich die Gerüchte bestätigen, dürfen sich die Fans auf ein legendäres Jahr 2026 freuen – mit einem neuen Album und einer Tournee, die wohl das nächste große Kapitel in der langen Geschichte der Rolling Stones schreiben wird.