Ganz Hollywood nimmt Abschied von Diane Keaton

Diane Keaton ist tot – Stars verabschieden sich mit bewegenden Worten von der Oscar-Ikone - bekannt unter anderem aus "Der Pate" bezeichnen ihre Weggefährten sie als "Inspiration für unzählige Schauspielerinnen".

Hollywood steht unter Schock: Diane Keaton ist im Alter von 79 Jahren in Kalifornien gestorben. Die legendäre Schauspielerin, Oscarpreisträgerin und Stilikone – bekannt aus Filmen wie „Der Stadtneurotiker“, „Der Pate“ und „Der Club der Teufelinnen“ – prägte Generationen von Filmschaffenden. Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen aus der Filmwelt nahmen mit emotionalen Worten Abschied.

Wie „People“ berichtet, starb Diane Keaton am Samstag in Kalifornien. Nähere Umstände sind bislang nicht bekannt, die Familie bat um Privatsphäre.

Robert De Niro (82) sagte einem Hollywood Reporter: „Ich bin sehr traurig über den Tod von Diane. Ich mochte sie sehr, und die Nachricht, dass sie uns verlassen hat, hat mich völlig überrascht. Wir werden sie vermissen. Möge sie in Frieden ruhen.“

© Getty Images

Film-Kolleginnen erinnern sich an Humor und Herz

Ihre Weggefährtinnen Bette Midler (79) und Goldie Hawn (79), mit denen Keaton 1996 in „Der Club der Teufelinnen“ drehte, teilten bewegende Worte. Midler schrieb auf Instagram: „Die brillante, wunderschöne, außergewöhnliche Diane Keaton ist gestorben. Ich kann euch gar nicht sagen, wie unerträglich traurig mich das macht. Sie war urkomisch, absolut originell und völlig ohne Arglist oder Wettbewerbsmentalität. Was man sah, war, wie sie wirklich war.“

© getty

Goldie Hawn erinnerte sich liebevoll an ihre gemeinsame Zeit: „Diane hat die Herzen der Welt erobert und Millionen Menschen zum Lachen und Weinen gebracht – auf eine Weise, wie es nur sie konnte. Ich hatte das Glück, mit ihr jeden Tag zu lachen, zu scherzen und Kaffee zu trinken, bis zum letzten Drehtag. Es war eine Achterbahnfahrt der Liebe.“

Auch ihre Tochter Kate Hudson (46) teilte einen Ausschnitt aus „Der Club der Teufelinnen“ mit dem Kommentar: „Wir lieben dich so sehr, Diane.“

Steve Martin nimmt Abschied mit Humor

Steve Martin (80), Keatons Filmpartner aus „Vater der Braut“, erinnerte sich mit einem Augenzwinkern. Er postete einen Ausschnitt aus einem gemeinsamen Interview mit Martin Short (75), in dem Keaton gefragt wurde: „Wer ist sexyer, ich oder Steve Martin?“ Sie konterte trocken: „Ich meine, ihr seid beide Idioten.“ Martin kommentierte: „Das fasst unsere wunderbare Beziehung zu Diane perfekt zusammen.“

© Getty Images

Würdigungen aus allen Generationen

Candice Bergen (79), Keatons Co-Star aus „Book Club“, nannte sie im Hollywood Reporter: „Eine echte Künstlerin – unglaublich begabt, einzigartig talentiert, bescheiden und auf wunderbare Weise exzentrisch. Ich werde sie schrecklich vermissen.“

Hollywood-Legende Leonardo DiCaprio (50) schrieb auf Instagram: „Diane Keaton war einzigartig. Brillant, witzig und unverfälscht sie selbst. Eine Legende, eine Ikone und ein wirklich gütiger Mensch. Ich hatte die Ehre, im Alter von 18 Jahren mit ihr zu arbeiten. Sie wird uns sehr fehlen.“ Sarah Jessica Parker (60) betonte gegenüber "Variety": „Diane Keaton war eine Inspiration für unzählige Schauspielerinnen. Ich hatte das Privileg, ihr Talent in ‚Der Club der Teufelinnen‘ und ‚Die Familie Stone‘ zu erleben. Sie war einzigartig und wird unvergessen bleiben.“

Ben Stiller (59) schrieb auf X: „Eine der größten Filmschauspielerinnen aller Zeiten. Eine Ikone des Stils, des Humors und der Komödie. Brillant. Was für eine Person.“

Und Jane Fonda (87) postete auf Instagram: „Es ist schwer zu glauben, dass Diane verstorben ist. Sie war ein Funke von Leben, lachte ständig über ihre eigenen Schwächen, war unbegrenzt kreativ und einzigartig in allem, was sie tat. Obwohl sie es nie zugeben wollte – sie war eine großartige Schauspielerin.“