Diane Keaton (†79): Krebs und Bulimie - ihr langer Leidensweg

Die beliebte Ausnahmeschauspielerin starb vor wenigen Tagen mit 79 Jahren.

Es war ein Schock für ihre Familie, Fans und ganz Hollywood: Diane Keaton , ein absolutes Ausnahmetalent, starb mit 79 Jahren, recht unerwartet. Viel Gewicht soll sie verloren haben in den Wochen und Monaten vor ihrem Tod, ist in US-Medien zu lesen. Und dass es einen Rettungseinsatz in ihrem Haus in Kalifornien gegeben habe, sie dann ins Krankenhaus gebracht wurde.

Mehr zum Thema

Gesundheitliche Probleme

Woran genau Keaton starb , das wurde (noch) nicht bekannt gegeben, doch die Aktrice, die zeitlebens viel Wert auf ihre Privatsphäre legte, äußerte sich immer wieder über gesundheitliche Probleme, die sie in ihrem Leben hatte.

© Getty Images

Familiengeschichte

Bereits mit 21 Jahren wurde bei ihr Hautkrebs festgestellt, und erfolgreich behandelt- Der lag, wie sie der Los Angeles Times 2015 sagte, in ihrer Familie: „Ich erinnere mich, dass meine Tante Martha so starken Hautkrebs hatte, dass man ihr die Nase entfernen musste. Mein Vater hatte Basalzellkarzinom, und mein Bruder hatte es auch. Mit diesem Hautkrebs ist es schwierig. Deshalb muss man sich mit Sonnencreme eincremen.“

© Getty Images

Heimtückisch

Viele Jahre später musste sich Keaton noch zwei Operationen unterziehen, um ihn entfernen zu lassen. Keaton litt allerdings viele Jahre lang auch an der heimtückischen Krankheit Bulimie. Sie schrieb darüber in ihren 2011 erschienenen Memoiren „Then Again“. „Weil es ein Teil meines Lebens ist“, sagte sie in einem Interview, als sie gefragt wurde, warum sie sich entschlossen habe, ihre Essstörung öffentlich zu machen.

Essstörung

„Geheimnisse zu bewahren hilft einem überhaupt nicht. Ich meine, wen interessiert das schon? Ehrlich gesagt ist es völlig irrelevant, aber es tut mir gut, es loszuwerden.“ Sie fuhr fort: „Ich habe die Wahrheit gesagt. Ich habe nichts zu verbergen. Es ist nicht relevant, aber für mich fühlt es sich gut an. Ich glaube, ich bin eine Schwester für alle anderen Frauen – und sicher auch für Männer –, die irgendeine Form von Essstörung hatten, und ich bin Teil des Teams.“