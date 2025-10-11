Oscar-Preisträgerin Diane Keaton ist tot

Hollywood-Schauspielerin Diane Keaton ist tot.

Die Oscar-Gewinnerin starb im Alter von 79 Jahren in Kalifornien. Details zur Todesursache sind bisher nicht bekannt. Berühmt wurde sie unter anderem durch die Krimi-Filmreihe "Der Pate".

Die US-Amerikanerin wurde am 5. Januar 1946 in Los Angeles geboren und feierte ihren Durchbruch in den 1970er-Jahren – vor allem durch ihre Rollen in "Der Pate" und "Der Stadtneurotiker". Für letzteren Film gewann sie 1978 den Oscar als „Beste Hauptdarstellerin“.

© getty

Bekannt ist Keaton nicht nur für ihr unverwechselbares Spiel zwischen Charme und Exzentrik, sondern auch für ihren einzigartigen Stil: androgyne Outfits, Hut-Kombinationen und eine lässige Eleganz, die längst zu ihrem Markenzeichen wurde. In den letzten Jahren konzentrierte sie sich zunehmend auf Projekte, die Frauen in späteren Lebensphasen sichtbar machen – stets mit Witz, Selbstironie und Tiefgang.

Familie bittet um Privatsphäre

Wie das Magazin People berichtet, bat die Familie von Diane Keaton um Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit. Die Schauspielerin hinterlässt ein beeindruckendes filmisches Erbe – und gilt als eine der prägendsten Persönlichkeiten Hollywoods der vergangenen Jahrzehnte.