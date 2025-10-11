Comedian Dr. Bohl tanzt für Opernball vor - und 600 weitere Paare

Beim Wiener Opernball herrscht Tanzfieber: 600 junge Paare wollen Teil des Eröffnungskomitees werden – so viele wie nie zuvor. Unter ihnen auch bekannte Gesichter aus dem Fernsehen

Es ist einer der glanzvollsten Momente des Wiener Opernballs: Wenn das Eröffnungskomitee in den prachtvollen Saal der Staatsoper einzieht, hält die Gesellschaft den Atem an. Für den Ball am 11. Februar 2026 haben sich rund 600 Paare beworben – 100 mehr als im Vorjahr. Der Trend ist eindeutig: Der Opernball wird jünger. Rund die Hälfte der Bewerberinnen und Bewerber trat am Samstag persönlich im Gustav-Mahler-Saal an, um vor der Jury ihre Linkswalzerkenntnisse zu zeigen. Gesucht werden 160 Paare im Alter von 18 bis 25 Jahren (Damen) und bis 29 Jahren (Herren) – mit makelloser Haltung und viel Gefühl für Takt und Tradition.

Vortanzen für den Opernball © Katharina Schiffl

Bekannte Gesichter auf dem Parkett

Unter die Bewerber mischten sich auch einige bekannte Namen – darunter Comedian Paulus Bohl, vielen als Dr. Bohl und Vize-Dancing Star bekannt. Gemeinsam mit seiner Freundin Léa stellte er sich der Jury. "Selbstverständlich eröffne ich mit meiner Freundin“, sagte Bohl im O-Ton. „Wenn wir genommen werden, müssen wir sehr oft und lange proben – da möchte ich jemanden an meiner Seite haben, mit dem es Spaß macht."

Paulus Bohl mit Freundin Lea © Katharina Schiffl

Trotz Promi-Status musste auch Bohl wie alle anderen vortanzen. "Die Vorstellung, in den Saal einzuziehen, den man sein Leben lang nur aus dem Fernsehen kennt, wird ein sehr schöner Moment werden", sagte er nach dem Casting.

Jury mit prominentem Blick fürs Detail

Zum sechsten Mal zeichnen die Profitänzerin Maria Angelini-Santner und ihr Bruder Christoph Santner für die Choreografie des Jungdamen- und Jungherrenkomitees verantwortlich. Gemeinsam mit Opernballorganisatorin Susanne Athanasiadis sichteten sie die teils aufgeregten Nachwuchstänzerinnen und -tänzer. "Das Niveau war beeindruckend – die jungen Paare sind mit großem Ehrgeiz dabei", hieß es aus Jurykreisen.

Maria Angelini-Santner und Christoph Santner, Susanne Athanasiadis © Katharina Schiffl

Die endgültige Auswahl der 160 Paare wird in den kommenden Wochen bekanntgegeben. Fest steht schon jetzt: Der Wiener Opernball 2026 verspricht eine besonders junge, elegante und tanzbegeisterte Eröffnung.