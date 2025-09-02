Bewerbungsfrist für Opernball läuft ab

Debütanten-Suche geht bis 17. September.

Am 12. Februar 2026 findet in der Wiener Staatsoper der Ball der Bälle statt. Während der große Rummel noch in weiter Ferne liegt, laufen die Vorbereitungen auf den Glamour-Event im Herzen Wiens auf Hochtouren. So läuft schon in wenigen Tagen die Bewerbungsfrist für die Debütanten ab.

Der Einzug des Eröffnungskomitees in den großen Ballsaal zählt zu den Höhepunkten jedes Wiener Opernballs – tanzbegeisterte Paare im Alter von 18 bis 25 (Damen) bzw. 29 (Herren) mit sehr guten Linkswalzerkenntnissen haben die Möglichkeit, im schönsten Ballsaal der Welt zu debütieren.

Am 11. Oktober findet nach einer Sichtung das große Vortanzen im Haus am Ring statt, dann fällt die Entscheidung