Monica Ballwein singt ABBA-Hits
In Obertauern

Après-Ski mit ABBA-Orchestermusik und Monika Ballwein

23.12.25, 14:37
Obertauern ist nicht nur fürs Skiopening bekannt sondern bietet im Frühling ein ganz besonderes Après-Ski. 

Obertauern. Die Philharmonie Salzburg unter der Leitung von Elisabeth Fuchs präsentiert am Samstag, 11. April, gemeinsam mit der charismatischen Sängerin Monika Ballwein die größten Hits der legendären Popgruppe ABBA – in einem einzigartigen, symphonischen Soundgewand. Der Gamsleitenparkplatz in Obertauern wird zur beeindruckenden Open-Air-Bühne, wenn Welthits wie Mamma Mia, Dancing Queen oder The Winner Takes It All in einer mitreißenden Atmosphäre erklingen. 

Im Vorjahr war der Auftritt von TV-Vocal-Coach Ballwein mit Beatles-Song ein unvergessliches Open-Air-Konzerterlebnis in den Bergen. Heuer kann man noch um 79 Euro dabei sein. Das Konzert startet um 17 Uhr. Die Dauer beträgt inklusive Pausen etwa zwei Stunden.

