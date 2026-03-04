Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Rückholaktion
© TZOe Fuhrich

Nahost-Krisenregion

Rückholaktion: 151 Österreicher wieder zuhause

04.03.26, 21:52 | Aktualisiert: 04.03.26, 23:12
Teilen

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) empfing die Fluggäste.

Wien. Der erste große Rückholflug mit österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern aus der Nahost-Krisenregion ist am Mittwochabend aus Omans Hauptstadt Maskat in Wien-Schwechat gelandet. Insgesamt waren nach Angaben des Außenministeriums 151 Personen an Bord der Chartermaschine. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) empfing die Fluggäste.

Der Airbus A320 des ägyptischen Flugunternehmens Sky Vision Airlines war am Nachmittag mit mehreren Stunden Verspätung vom Flughafen Maskat gestartet und hatte eine Zwischenlandung in Kairo eingelegt. Für den morgigen Tag sind zwei weitere Charterflüge geplant, nämlich aus Maskat und der saudi-arabischen Hauptstadt Riad. Diese seien allerdings noch nicht bestätigt, da der Luftraum immer wieder gesperrt werde. "Außerdem sind die Slots sehr eng, da Tausende Europäer die Region verlassen wollen", so Meinl-Reisinger.

Sie appellierte an die Österreicher in der Region, wenn möglich kommerzielle Flüge in Anspruch zu nehmen. Das Außenministerium werde aber "so viele (Flüge), wie es braucht" organisieren, um die eigenen Staatsbürger aus der Krisenregion zu holen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

