Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 19.02.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Zurückhaltender und einfühlsamer! Guter Tag für vertiefende Gespräche.

Zurückhaltender und einfühlsamer! Guter Tag für vertiefende Gespräche. Beruf: Verbessern Sie die interne Kommunikation, klären Sie offene Fragen!

Verbessern Sie die interne Kommunikation, klären Sie offene Fragen! Fitness:Tempo und Einsatz immer noch maßvoll dosieren! Nicht stressen lassen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Entspannt und beschaulich lässt sich das Miteinander besser genießen.

Entspannt und beschaulich lässt sich das Miteinander besser genießen. Beruf: Kein Tag für schnelle Entscheidungen. Drängen Sie daher nicht darauf!

Kein Tag für schnelle Entscheidungen. Drängen Sie daher nicht darauf! Fitness:Lassen Sie sich durch Stress nicht die Laune verderben. Gelassenheit!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Reden Sie heute bloß nicht zu viel! Einfühlsames Zuhören ist gefragt.

Reden Sie heute bloß nicht zu viel! Einfühlsames Zuhören ist gefragt. Beruf: Es geht um strategische Geduld. Seien Sie nicht beratungsresistent!

Es geht um strategische Geduld. Seien Sie nicht beratungsresistent! Fitness: Übernehmen Sie sich nicht wieder! Entschleunigen und kleine Schritte!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Ihre Fürsorglichkeit ist willkommen. Übertreiben sollten Sie es nicht.

Ihre Fürsorglichkeit ist willkommen. Übertreiben sollten Sie es nicht. Beruf: Sie denken richtig und kommen gut an. Ideal für Bewerbungsgespräche.

Sie denken richtig und kommen gut an. Ideal für Bewerbungsgespräche. Fitness:Sie sind geistig sehr rege. Entspanntes Genießen täte aber auch gut.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Seien Sie bloß nicht zu direkt! Es geht nur mit Fingerspitzengefühl.

Seien Sie bloß nicht zu direkt! Es geht nur mit Fingerspitzengefühl. Beruf: Wer andere überzeugen will, muss erst eine Vertrauensbasis schaffen.

Wer andere überzeugen will, muss erst eine Vertrauensbasis schaffen. Fitness:Verschaffen Sie sich mehr Mußestunden, um den Stress abzuschütteln!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Ein verunsichernder Tag. Beziehungsfragen brauchen mehr Bedenkzeit.

Ein verunsichernder Tag. Beziehungsfragen brauchen mehr Bedenkzeit. Beruf: Genaue Kontrolle, um Fehler zu vermeiden. Die könnten teuer werden.

Genaue Kontrolle, um Fehler zu vermeiden. Die könnten teuer werden. Fitness:Langsamer und umso sorgfältiger! Eile begünstigt Pannen und Probleme.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Einfühlungsvermögen ist wichtig, daher nicht zu cool und schnippisch!

Einfühlungsvermögen ist wichtig, daher nicht zu cool und schnippisch! Beruf: Guter Tag, um finanzielle Fragen zu klären. Aber in Ruhe und sorgfältig!

Guter Tag, um finanzielle Fragen zu klären. Aber in Ruhe und sorgfältig! Fitness:Nehmen Sie sich mehr Zeit für sich und Ihre seelischen Bedürfnisse!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Sie kommen heute wieder gut an. Initiative aber anderen überlassen!

Sie kommen heute wieder gut an. Initiative aber anderen überlassen! Beruf: Man kommt Ihnen heute sicher entgegen. Nehmen Sie Angebote an

Man kommt Ihnen heute sicher entgegen. Nehmen Sie Angebote an Fitness:Gönnen Sie sich etwas besonders Gutes für Schönheit und Wohlbefinden!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Heute steht einiges auf dem Spiel. Verletzen Sie Ihr Gegenüber nicht!

Heute steht einiges auf dem Spiel. Verletzen Sie Ihr Gegenüber nicht! Beruf: Seien Sie lieber selbstkritischer, statt sich über Andere aufzuregen!

Seien Sie lieber selbstkritischer, statt sich über Andere aufzuregen! Fitness:Immer mit der Ruhe! Unachtsamkeit kann zu Unannehmlichkeiten führen.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Man ist sehr gefühlsbetont. Gehen Sie entsprechend behutsam damit um!

Man ist sehr gefühlsbetont. Gehen Sie entsprechend behutsam damit um! Beruf: Gut, wenn Sie auf Einwände und Vorschläge Anderer ernsthaft eingehen.

Gut, wenn Sie auf Einwände und Vorschläge Anderer ernsthaft eingehen. Fitness:Guter Tag für Ihre Gesundheitsvorsorge. Lassen Sie sich durchchecken!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Nehmen Sie sich etwas zurück, fallen Sie nicht mit der Tür ins Haus!

Nehmen Sie sich etwas zurück, fallen Sie nicht mit der Tür ins Haus! Beruf: Genaue Kalkulation ist wichtig, um die Finanzen im Griff zu haben.

Genaue Kalkulation ist wichtig, um die Finanzen im Griff zu haben. Fitness:Möglichst aufmerksam durch den Tag! Trotzdem auch sehr flexibel.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Sie könnten die Qual der Wahl haben, Keine voreiligen Entscheidungen!

Sie könnten die Qual der Wahl haben, Keine voreiligen Entscheidungen! Beruf: Auf zu Vorstellungsterminen und Prüfungen! Sie kommen hervorragend an.

Auf zu Vorstellungsterminen und Prüfungen! Sie kommen hervorragend an. Fitness:Ein Schönheitsbad ist einer der besten Optionen für Ihre Entspannung.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.