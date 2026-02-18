20-jähriges Jubiläum: Miley Cyrus kehrt als Hannah Montana zurück

Blonde Perücke, Doppelleben und jede Menge Nostalgie: Zum 20-jährigen Jubiläum kehrt Miley Cyrus tatsächlich als Hannah Montana zurück.

Millennials und Gen Z aufgepasst! Miley Cyrus liefert uns bald, und das im wahrsten Sinne des Wortes, wieder „Best of Both Worlds“. Zum 20-jährigen Jubiläum von Hannah Montana kehrt die Sängerin für das große „Hannah Montana 20th Anniversary Special“ am 24. März auf Disney+ zurück.

Hannah Montana: Zurück ins Stewart-Wohnzimmer

Gedreht wird das Special vor Live-Publikum im Studio. Mit dabei: ein ausführliches Interview zwischen Miley Cyrus und Podcast-Königin Alex Cooper, bekannt aus dem Erfolgsformat Call Her Daddy. Aber das ist noch nicht alles. Fans dürfen sich auf bislang unveröffentlichte Archivaufnahmen freuen und auf detailgetreue Nachbildungen der ikonischsten Sets der Serie. Ja, das Wohnzimmer der Familie Stewart ist wieder da. Und natürlich auch Hannahs legendärer Kleiderschrank. Blonde Perücke inklusive.

Gibt’s auch Musik?

Disney hat in der Ankündigung ziemlich vielversprechend formuliert, dass „einige bekannte Noten ihren Weg zurück ins Rampenlicht finden“. Vielleicht hören wir wieder Songs wie:

Nobody’s Perfect

Best of Both Worlds

Rockstar

20 Jahre Doppelleben

Zur Erinnerung: Die erste Folge von Hannah Montana „Lilly, Do You Want to Know a Secret“ lief am 24. März 2006. Damals lernten wir Miley Stewart kennen, die tagsüber Teenagerin war und nachts der größte Popstar der Welt. Ein geheimes Doppelleben, eine blonde Perücke und jede Menge Disney-Drama, die Serie wurde schnell zum globalen Phänomen.

In einem Statement sagte Miley Cyrus: „Hannah Montana wird immer ein Teil von mir sein. Was als Fernsehserie begann, wurde zu einer gemeinsamen Erfahrung, die mein Leben und das Leben so vieler Fans geprägt hat.“ Und weiter: Dieses „Hannahversary“ sei ihre Art, den Fans Danke zu sagen, die sie seit 20 Jahren begleiten.

Y2K ist sowieso wieder Trend, warum also nicht auch Hannah Montana?