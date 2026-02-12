Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 50.50 aktien down -1.94% Andritz AG 73.70 aktien down -0.61% BAWAG Group AG 138.70 aktien down -0.86% CA Immobilien Anlagen AG 25.400 aktien down -0.31% CPI Europe AG 15.760 aktien down -0.44% DO & CO Aktiengesellschaft 201.00 aktien up +6.46% EVN AG 29.400 aktien down -1.34% Erste Group Bank AG 108.30 aktien up +0.65% Lenzing AG 27.450 aktien down -0.9% OMV AG 54.45 aktien down -1.54% Oesterreichische Post AG 34.350 aktien down -0.72% PORR AG 38.800 aktien up +0.52% Raiffeisen Bank Internat. AG 44.080 aktien up +1.24% SBO AG 35.100 aktien up +1.74% STRABAG SE 92.30 aktien down -0.65% UNIQA Insurance Group AG 15.440 aktien down -0.77% VERBUND AG Kat. A 59.90 aktien down -3.93% VIENNA INSURANCE GROUP AG 64.00 aktien down -1.39% Wienerberger AG 30.680 aktien up +0.2% voestalpine AG 45.200 aktien up +0.94%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Unternehmen
Kopie von SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch
© Spar/evatrifft

Sicherheitsberater

SPAR setzt in Sachen Sicherheit auf früheren Geheimdienstchef

12.02.26, 09:16
Teilen

Zukünftig berät der ehemalige Direktor für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) Österreich, Omar Haijawi-Pirchner, SPAR Österreich rund um das Thema Sicherheit. 

SPAR hat bereits viele Maßnahmen gesetzt, um die Sicherheitsstandards in den Märkten sowie den Shopping-Centern zu erhöhen und die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens gegenüber modernen Bedrohungen zu stärken. Dazu zählen die Kooperation „Gemeinsam.sicher“ mit der Österreichischen Polizei, umfassende Schulungen im Bereich Cybersicherheit sowie bürgernahe Formate wie „Coffee with Cops“, die den direkten Austausch vor Ort fördern. SPAR möchte mit diesen Initiativen dazu beitragen, Kund:innen sowie Mitarbeiter:innen zu schützen und Sicherheitsrisiken frühzeitig zu erkennen.

"Hohes Sicherheitsniveau weiterentwickeln"

„Als größter heimischer Nahversorger tragen wir besondere Verantwortung. Deshalb investieren wir gezielt in Prävention, damit sich Kundinnen und Kunden sowie unsere Mitarbeitenden an unseren Standorten jeden Tag sicher fühlen können. Es freut mich sehr, dass Omar Haijawi-Pirchner uns zukünftig dabei unterstützt, dieses hohe Sicherheitsniveau bei SPAR nachhaltig weiterzuentwickeln“, so SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch.

SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch

SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsmanager und Ex-Direktor der Direktion Staatschutz und Nachrichtendienst Österreichs (DSN) Omar Haijawi-Pirchner. 

© Spar/evatrifft

Sicherheit sieht man nicht, aber man spürt sie. Wenn Menschen gut geschult sind und wissen, worauf es ankommt, profitieren alle: Mitarbeitende genauso wie Kundinnen und Kunden. Dafür holt sich SPAR gezielt Unterstützung vom ehemaligen Direktor der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) und früheren Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich Omar Haijawi-Pirchner, der heute Geschäftsführer von HP Strategic Consulting ist.

„Mit klaren Abläufen, guter Schulung und einem wachsamen Blick im Alltag lässt sich viel verhindern, bevor überhaupt etwas passiert. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit den SPAR-Mitarbeitenden Sicherheit erlebbar zu machen, für sie selbst und für alle Kundinnen und Kunden. Ich freue mich, mein Wissen und meine Expertise dem größten heimischen Lebensmittelhändler und einem so wichtigen Nahversorger zur Verfügung zu stellen,“ sagt der versierte Sicherheitsmanager und Ex-Direktor der Direktion Staatschutz und Nachrichtendienst Österreichs (DSN) Omar Haijawi-Pirchner.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen