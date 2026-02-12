SPAR setzt in Sachen Sicherheit auf früheren Geheimdienstchef

Zukünftig berät der ehemalige Direktor für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) Österreich, Omar Haijawi-Pirchner, SPAR Österreich rund um das Thema Sicherheit.

SPAR hat bereits viele Maßnahmen gesetzt, um die Sicherheitsstandards in den Märkten sowie den Shopping-Centern zu erhöhen und die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens gegenüber modernen Bedrohungen zu stärken. Dazu zählen die Kooperation „Gemeinsam.sicher“ mit der Österreichischen Polizei, umfassende Schulungen im Bereich Cybersicherheit sowie bürgernahe Formate wie „Coffee with Cops“, die den direkten Austausch vor Ort fördern. SPAR möchte mit diesen Initiativen dazu beitragen, Kund:innen sowie Mitarbeiter:innen zu schützen und Sicherheitsrisiken frühzeitig zu erkennen.

"Hohes Sicherheitsniveau weiterentwickeln"

„Als größter heimischer Nahversorger tragen wir besondere Verantwortung. Deshalb investieren wir gezielt in Prävention, damit sich Kundinnen und Kunden sowie unsere Mitarbeitenden an unseren Standorten jeden Tag sicher fühlen können. Es freut mich sehr, dass Omar Haijawi-Pirchner uns zukünftig dabei unterstützt, dieses hohe Sicherheitsniveau bei SPAR nachhaltig weiterzuentwickeln“, so SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch.

SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsmanager und Ex-Direktor der Direktion Staatschutz und Nachrichtendienst Österreichs (DSN) Omar Haijawi-Pirchner. © Spar/evatrifft

Sicherheit sieht man nicht, aber man spürt sie. Wenn Menschen gut geschult sind und wissen, worauf es ankommt, profitieren alle: Mitarbeitende genauso wie Kundinnen und Kunden. Dafür holt sich SPAR gezielt Unterstützung vom ehemaligen Direktor der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) und früheren Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich Omar Haijawi-Pirchner, der heute Geschäftsführer von HP Strategic Consulting ist.

„Mit klaren Abläufen, guter Schulung und einem wachsamen Blick im Alltag lässt sich viel verhindern, bevor überhaupt etwas passiert. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit den SPAR-Mitarbeitenden Sicherheit erlebbar zu machen, für sie selbst und für alle Kundinnen und Kunden. Ich freue mich, mein Wissen und meine Expertise dem größten heimischen Lebensmittelhändler und einem so wichtigen Nahversorger zur Verfügung zu stellen,“ sagt der versierte Sicherheitsmanager und Ex-Direktor der Direktion Staatschutz und Nachrichtendienst Österreichs (DSN) Omar Haijawi-Pirchner.