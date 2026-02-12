SPAR stärkt Sicherheitsstrategie: Ex-DSN-Direktor Omar Haijawi-Pirchner wird Top-Berater

SPAR Österreich holt sich prominente Sicherheitsexpertise: Der ehemalige DSN-Direktor Omar Haijawi-Pirchner berät künftig den Handelskonzern. Ziel der Kooperation ist es, Krisenfestigkeit, Prävention und Schutz für Mitarbeitende und Kunden weiter auszubauen.

SPAR Österreich startet eine neue Kooperation im Bereich Sicherheit: Mag. Omar Haijawi-Pirchner, BA MA, ehemaliger Direktor der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), berät künftig das Unternehmen in strategischen Sicherheitsfragen.

Mit dem erfahrenen Sicherheitsexperten will der Lebensmittelhändler seine Krisenfestigkeit weiter stärken und den Anspruch eines geschützten, verlässlichen Umfelds für Mitarbeitende und Kunden nachhaltig absichern.

Bestehende Maßnahmen werden ausgebaut

SPAR hat in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Initiativen zur Erhöhung der Sicherheitsstandards umgesetzt – sowohl in den Märkten als auch in den Shopping-Centern. Dazu zählen die Kooperation „Gemeinsam.sicher“ mit der Österreichischen Polizei, umfassende Schulungen im Bereich Cybersicherheit sowie Dialogformate wie „Coffee with Cops“, die den direkten Austausch zwischen Polizei, Mitarbeitenden und Kunden fördern.

Ziel dieser Maßnahmen ist es, Sicherheitsrisiken frühzeitig zu erkennen und präventiv zu handeln.

„Besondere Verantwortung als Nahversorger“

„Als größter heimischer Nahversorger trage man besondere Verantwortung. Daher investiere SPAR gezielt in Prävention, damit sich Kunden und Mitarbeitende an allen Standorten sicher fühlen“, betont SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch, die gesellschaftliche Rolle des Unternehmens.

Sicherheit erlebbar machenOmar Haijawi-Pirchner war neben seiner Funktion als DSN-Direktor auch Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich. Heute ist er Geschäftsführer von HP Strategic Consulting. Er setzt auf klare Abläufe, gute Schulung und Wachsamkeit im Alltag: „Mit strukturierten Prozessen lasse sich vieles verhindern, bevor es überhaupt passiert. Sein Ziel sei es, gemeinsam mit den SPAR-Mitarbeitenden Sicherheit „erlebbar“ zu machen – für das Team ebenso wie für die Kunden.“