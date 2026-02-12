Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 51.50 aktien equal +0% Andritz AG 74.15 aktien up +2.13% BAWAG Group AG 139.90 aktien up +3.55% CA Immobilien Anlagen AG 25.480 aktien up +0.31% CPI Europe AG 15.830 aktien down -1.31% DO & CO Aktiengesellschaft 188.80 aktien down -1.26% EVN AG 29.800 aktien up +1.53% Erste Group Bank AG 107.60 aktien down -0.09% Lenzing AG 27.700 aktien down -0.89% OMV AG 55.30 aktien up +3.75% Oesterreichische Post AG 34.600 aktien up +1.02% PORR AG 38.600 aktien up +1.45% Raiffeisen Bank Internat. AG 43.540 aktien up +0.65% SBO AG 34.500 aktien up +2.37% STRABAG SE 92.90 aktien up +2.09% UNIQA Insurance Group AG 15.560 aktien down -0.64% VERBUND AG Kat. A 62.35 aktien up +1.3% VIENNA INSURANCE GROUP AG 64.90 aktien down -1.52% Wienerberger AG 30.620 aktien up +0.99% voestalpine AG 44.780 aktien up +2.24%
  1. oe24.at
  2. Business
SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsmanager und Ex-Direktor der Direktion Staatschutz und Nachrichtendienst Österreichs (DSN) Omar Haijawi-Pirchner.
© Spar/evatrifft

Lebensmittelhandel

SPAR stärkt Sicherheitsstrategie: Ex-DSN-Direktor Omar Haijawi-Pirchner wird Top-Berater

12.02.26, 08:48
Teilen

SPAR Österreich holt sich prominente Sicherheitsexpertise: Der ehemalige DSN-Direktor Omar Haijawi-Pirchner berät künftig den Handelskonzern. Ziel der Kooperation ist es, Krisenfestigkeit, Prävention und Schutz für Mitarbeitende und Kunden weiter auszubauen.

SPAR Österreich startet eine neue Kooperation im Bereich Sicherheit: Mag. Omar Haijawi-Pirchner, BA MA, ehemaliger Direktor der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), berät künftig das Unternehmen in strategischen Sicherheitsfragen.
Mit dem erfahrenen Sicherheitsexperten will der Lebensmittelhändler seine Krisenfestigkeit weiter stärken und den Anspruch eines geschützten, verlässlichen Umfelds für Mitarbeitende und Kunden nachhaltig absichern.

Bestehende Maßnahmen werden ausgebaut
SPAR hat in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Initiativen zur Erhöhung der Sicherheitsstandards umgesetzt – sowohl in den Märkten als auch in den Shopping-Centern. Dazu zählen die Kooperation „Gemeinsam.sicher“ mit der Österreichischen Polizei, umfassende Schulungen im Bereich Cybersicherheit sowie Dialogformate wie „Coffee with Cops“, die den direkten Austausch zwischen Polizei, Mitarbeitenden und Kunden fördern.
Ziel dieser Maßnahmen ist es, Sicherheitsrisiken frühzeitig zu erkennen und präventiv zu handeln.

„Besondere Verantwortung als Nahversorger“
„Als größter heimischer Nahversorger trage man besondere Verantwortung. Daher investiere SPAR gezielt in Prävention, damit sich Kunden und Mitarbeitende an allen Standorten sicher fühlen“, betont SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch, die gesellschaftliche Rolle des Unternehmens. 

Sicherheit erlebbar machenOmar Haijawi-Pirchner war neben seiner Funktion als DSN-Direktor auch Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich. Heute ist er Geschäftsführer von HP Strategic Consulting. Er setzt auf klare Abläufe, gute Schulung und Wachsamkeit im Alltag: „Mit strukturierten Prozessen lasse sich vieles verhindern, bevor es überhaupt passiert. Sein Ziel sei es, gemeinsam mit den SPAR-Mitarbeitenden Sicherheit „erlebbar“ zu machen – für das Team ebenso wie für die Kunden.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen