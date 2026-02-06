Pferdetransporter ging auf der Autobahn in Flammen auf

Während sich der Lenker gerade noch rechtzeitig aus dem brennenden Fahrzeug retten konnte, kam das transportierte Pferd in den Flammen ums Leben.

OÖ. Die brenzligen Szenen ereigneten sich in der Nacht auf Freitag kurz vor Mitternacht auf der Westautobahn (A1) bei Sankt Florian (Bezirk Linz-Land).

© TEAM FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR

Der deutsche Lenker war gegen 23.40 Uhr mit dem Pferdetransporter in Richtung Wien unterwegs, als er auf Höhe Sankt Florian Rauch an seinem Fahrzeug bemerkte. Er hielt am Pannenstreifen an.

Kurze Zeit später stand der Transporter in Vollbrand und das Tier im Laderaum verendete. Das Feuer griff auch auf die angrenzende Lärmschutzwand über, wurde aber von der alarmierten Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht. Während der Berge- und Aufräumarbeiten war die Westautobahn in Fahrtrichtung Wien nur einspurig befahrbar.