Pferdetransporter ging auf der Autobahn in Flammen auf
Tier verendet

Pferdetransporter ging auf der Autobahn in Flammen auf

06.02.26, 10:48 | Aktualisiert: 06.02.26, 12:20
Während sich der Lenker gerade noch rechtzeitig aus dem brennenden Fahrzeug retten konnte, kam das transportierte Pferd in den Flammen ums Leben.

. Die brenzligen Szenen ereigneten sich in der Nacht auf Freitag kurz vor Mitternacht auf der Westautobahn (A1) bei Sankt Florian (Bezirk Linz-Land).

Pferdetransporter ging auf der Autobahn in Flammen auf
Der deutsche Lenker war gegen 23.40 Uhr mit dem Pferdetransporter in Richtung Wien unterwegs, als er auf Höhe Sankt Florian Rauch an seinem Fahrzeug bemerkte. Er hielt am Pannenstreifen an.

Pferdetransporter ging auf der Autobahn in Flammen auf
Pferdetransporter ging auf der Autobahn in Flammen auf
Pferdetransporter ging auf der Autobahn in Flammen auf
Kurze Zeit später stand der Transporter in Vollbrand und das Tier im Laderaum verendete. Das Feuer griff auch auf die angrenzende Lärmschutzwand über, wurde aber von der alarmierten Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht. Während der Berge- und Aufräumarbeiten war die Westautobahn in Fahrtrichtung Wien nur einspurig befahrbar.

