6.000 Designerschätze ab 40 Euro in Mariahilf

Eine anonyme Spenderin verschenkt ihre gesamte Luxusgarderobe an die Volkshilfe Wien. 6.000 edle Stücke kommen nun bei einem Pop-up in den Verkauf.

Ein geheimer Kleiderschrank sorgt für Aufsehen

Die Tür geht auf und plötzlich steht man in einem Meer aus Seide, Wolle und Leder. Blazer von Chanel hängen neben Mänteln von Armani, Taschen von Prada liegen griffbereit in den Regalen. Vom 10. bis 21. Februar verwandelt sich der "Not Another Concept Store" in Mariahilf in einen Treffpunkt für Modefans mit Herz.

Der Grund ist außergewöhnlich. Eine Frau, die anonym bleiben will, schenkte der Volkshilfe Wien ihre komplette Designergarderobe. Rund 6.000 Stücke wechselten den Besitzer. Jetzt soll jedes einzelne davon Gutes bewirken.

© Volkshilfe Wien/John Kücükcay

Tausende Teile aus drei Jahrzehnten

Die Sammlung wirkt wie eine Reise durch die Modegeschichte. Kleider, Blusen, Hosen, Schuhe und Taschen stapeln sich im Lager der Volkshilfe. Die Größen reichen von 36 bis 40, bei Schuhen dominiert 38,5. Besonders viele Stücke stammen von Jil Sander. Dazu kommen bekannte Namen wie Dior, Versace, Yves Saint Laurent, Escada und Dolce und Gabbana. Auch Arbeiten des österreichischen Designers Helmut Lang gehören zum Fundus. Die ältesten Teile stammen aus den späten 1980er-Jahren, die jüngsten sind etwa zehn Jahre alt. Für Liebhaberinnen von Vintage ist das ein Glücksfall.

© Volkshilfe Wien/John Kücükcay

Leistbarer Luxus mit sozialem Effekt

Teuer wirkt hier vieles, unerschwinglich ist fast nichts. Die Preise starten bei 40 Euro. Hochwertige Einzelstücke kosten bis zu 2.000 Euro. Wer früher fünfstellige Schillingbeträge zahlte, bekommt die Mode jetzt für einen Bruchteil.

Monatelang sichteten Mitarbeiterinnen der Volkshilfe jedes Kleidungsstück, prüften Qualität und setzten faire Preise fest. Man orientierte sich an internationalen Vintage-Plattformen, damit Käuferinnen echte Schnäppchen machen können und der soziale Zweck trotzdem erfüllt wird.

Denn der gesamte Erlös fließt in die TAV-Betriebe der Volkshilfe Wien. Dort erhalten vor allem Alleinerzieherinnen und ältere Arbeitssuchende Unterstützung beim Wiedereinstieg ins Berufsleben. Jeder Einkauf hilft also direkt weiter.