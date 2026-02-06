Erotik, Sex und Entertainment, das alles unter einem Dach bietet Österreichs exklusivste Erotikmesse am Wochenende in der Marx Halle.

Erotik, Shows und Sinnlichkeit verschmelzen für drei Tage in der Marx Halle zu einer Welt voller Lust und Verführung. Die größte Erotikmesse des Landes öffnet Freitag bis Sonntag ihre Tore und zieht das Publikum mit einem vielseitigen Programm in ihren Bann. Auf dieser Messe steht alles im Zeichen von Körpern, Fantasie und dem Reiz des Erlebens.

25 Live-Shows und internationale Stars

Auf der Hauptbühne tobt das Leben in voller Ekstase. Täglich laufen bis zu 25 Shows, gestaltet von internationalen Stars der Erotikszene. Die Darbietungen reichen vom erotischen Dschungelcamp über Duo-Performances bis zu mitreißenden Lesben-Shows. Auch das berühmte Moulin Rouge ist dabei und zeigt stündlich neue Facetten der Verführung. Immer wieder werden Gäste in die Shows eingebunden. Der Reiz liegt nicht nur im Zuschauen, sondern auch im Mitmachen.

Zwischen Männerfantasie und Frauenlust

Die Messe richtet sich ausdrücklich an alle Geschlechter. Männer erleben verführerische Tänzerinnen und heiße Live-Acts. Frauen dürfen sich auf knackige Men-Strip-Shows freuen, bei denen Körperkunst und Charisma eine explosive Mischung ergeben. Erotische Duo-Shows sorgen bei vielen Besucherinnen für Gesprächsstoff, der oft über das Wochenende hinausreicht. Auch starke Rollenbilder finden Platz, wenn Dominas mit Dominanz und Stil auftreten und das Publikum in ihren Bann ziehen.

Erotik zum Anfassen und Erleben

Rund um die Bühne präsentieren sorgfältig ausgewählte Aussteller das Beste, was der internationale Erotikmarkt zu bieten hat. Besucher entdecken zarte Dessous neben strenger Fetischmode, neueste Toys, erotische Literatur, stilvolle Lifestyle-Produkte und ausgefallene Accessoires. Wer möchte, lässt sich ein Tattoo stechen oder genießt ein gutes Glas Wein, während auf der Bühne die Fantasie explodiert.

Kein Billigformat, sondern Top-Erotik mit Niveau

Die Veranstalter setzen bewusst auf Qualität statt auf plumpe Reizüberflutung. Mit dem Namen "Top-Erotik-Austria" positioniert sich die Messe deutlich über herkömmlichen Formaten. Der Vergleich zu Billiganbietern drängt sich zwar auf, doch diese Veranstaltung lebt von einer anderen Energie. Die Mischung aus Show, Stil und Sinnlichkeit überzeugt Besucher aus dem In- und Ausland.

Infos und Öffnungszeiten

Der Eintritt ist ausschließlich Erwachsenen ab 18 Jahren gestattet. Freitag hat die Messe von 17 bis 24 Uhr geöffnet, Samstag von 13 bis 24 Uhr und Sonntag von 13 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet am Freitag und Sonntag jeweils 20 Euro, am Samstag 25 Euro.