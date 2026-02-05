Alles zu oe24VIP
Rettungssirene
Bei Einkaufszentrum

Tödlicher Unfall bei Abbau einer Werbe-Gondel

05.02.26, 17:59
Die Unfallursache ist noch unklar.

Salzburg. Ein tödlicher Arbeitsunfall hat sich Donnerstagvormittag in der Stadt Salzburg ereignet. Medienberichten zufolge stürzte ein Arbeiter von einer Gondel, als diese vermutlich gerade abgebaut wurde. Die Gondel war offenbar für Werbezwecke eines Skigebietes bei einem Einkaufszentrum im Stadtteil Taxham montiert. Die Polizei bestätigte gegenüber der APA, dass der Mann tödliche Verletzungen erlitten hatte.

Zum Unfallhergang und zur Identität des Verunglückten könne er noch keine Angaben machen, sagte der Polizeisprecher. Er habe noch keinen genauen Sachverhalt vorliegen. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Der Arbeiter ist trotz Reanimationsversuchen durch einen Ersthelfer, einen Notarzt und Rot-Kreuz-Mitarbeiter seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle erlegen.

