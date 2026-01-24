Alles zu oe24VIP
© APA/Techt

Regierung

54% sind unzufrieden mit der Ampel-Regierung

24.01.26, 11:00
Die Österreicherinnen und Österreicher fällen über die amtierende Ampel-Regierung kein gutes Urteil.

Woche für Woche fragt die Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 das Image der Regierung ab, konkret werden 1.000 Wahlberechtigte (19. 1. bis 20. 1.) gefragt, ob sie mit der Regierung zufrieden sind oder nicht.

© oe24

Nun, das Ergebnis ist eine kalte Dusche, so kalt wie derzeit das Wetter draußen: Gleich 54 % der Befragten sind mit der Arbeit von ÖVP, SPÖ sowie NEOS in der Regierung unzufrieden, 39 % sogar "sehr unzufrieden". Das ist ein Prozentpunkt mehr als noch vor einer Woche.

Nur 23 % (ebenfalls +1) stellen der Regierung ein gutes Zeugnis aus - davon finden sie sie lediglich 6 % "sehr gut".

Nun, die Skeptiker sind natürlich bei den FPÖ-Wählerinnen und -Wählern daheim: Sie sind zu 91 % mit der Koalition unzufrieden. Unter den Anhängern der Regierungsparteien stechen indes die NEOS-Fans hervor, die zu 21 % unzufrieden mit dem eigenen Kabinett sind. Bei der SPÖ sind es 19 % - am zufriedensten sind indes die ÖVPlerinnen und ÖVPler, da sind nur 11 % gegen die Regierung. Zur Vollständigkeit halber: Grün-Wähler sind zu 29 % mit der Koalition unzufrieden.

