Opern-Chef Bogdan Roscic neuer ORF-Chef?

Ein Überraschungskandidat für die ORF-Spitze wird jetzt gehandelt. Und eine neue Frau mit Außenseiterinnen-Chancen.

Der einstige Ö3-Chef Bogdan Roscic wird seit einigen Tagen als möglicher neuer ORF-Chef gehandelt. Nach dem Rücktritt – oe24 wurde sein Name allerdings schon davor genannt – von Roland Weißmann sei schließlich „alles wieder offen“, glauben zumindest einige ORF-Insider.

Ursprünglich hatten ÖVP und SPÖ vereinbart, dass die Roten den Stiftungsratsvorsitzenden erhalten würden – es ist tatsächlich Heinz Lederer (SPÖ) geworden – und die ÖVP dafür den ORF-Chefsessel bestellen könne. Roscic – er wurde während einer rot-schwarzen Regierung zum Opern-Chef bestellt und übernahm den Job während einer türkis-grünen Regierung – könnte vermutlich Teile von SPÖ, Neos und ÖVP und ganz sicher die Grünen für sich gewinnen. Gewichtigere Teile der türkisen Welt wollen allerdings eher einen Vertrauensmann. Ihr derzeitiger Favorit ist Alexander Hofer, derzeit Chef des Landesstudios Niederösterreich.

Welche Frau kandidieren könnte

Nach dem Wirbel um Weißmann treten aber auch in der ÖVP einige dafür ein einen „Externen“ zu nehmen. Sie nennen Kronehit-Chef Philipp König, der einst im Medien-Kabinett von Sebastian Kurz gewerkt hatte. Was wiederum in der SPÖ nicht gut ankomme. Und eine Frau? Mehrere ORF-Insider nennen die amtierende kaufmännische Direktorin Eva Schindlauer als „eine, die es könnte“. Die allerdings von SPÖ und ÖVP wohl nicht gewählt würde.