Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Champions League
CL
© Getty

Freitag 12 Uhr

Champions-League-Auslosung: Diese Mega-Duelle warten im Achtelfinale

26.02.26, 18:00
Teilen

Die Ligaphase mit 36 Teams ist abgeschlossen, die Play-offs sind Geschichte – jetzt beginnt in der UEFA Champions League die Phase, in der Träume platzen oder Geschichte geschrieben wird. 16 Klubs sind noch im Rennen um den Henkelpott, der Weg nach Budapest ist ab sofort ein Drahtseilakt. 

Am Freitag (12 Uhr, live auf Sky) zieht die UEFA in Nyon nicht nur das Achtelfinale, sondern legt gleich den kompletten Turnierbaum bis zum Endspiel fest. Das neue Format mit fixem Raster sorgt dafür, dass für jeden Klub exakt zwei mögliche Gegner infrage kommen. Das bringt Klarheit – und erhöht die Wahrscheinlichkeit auf echte Mega-Duelle schon in der ersten K.-o.-Runde.

Bayern & Real vor Hammer-Los

Besonders aus deutscher Sicht liegt Brisanz in der Luft: Der FC Bayern München könnte auf Liga-Rivale Bayer 04 Leverkusen treffen. Pikant: Das Bundesliga-Duell ist für den 14. März angesetzt – drei direkte Aufeinandertreffen innerhalb weniger Wochen wären damit möglich.

Und auch Rekordsieger Real Madrid muss sich auf ein Hammer-Los einstellen. Entweder kommt es zum schnellen Wiedersehen mit Manchester City – gegen die „Skyblues“ verlor Real am 10. Dezember in der Ligaphase im Santiago Bernabéu mit 1:2. Zudem wäre es  bereits die fünfte Saison in Folge, in der beide Klubs in der K.-o.-Phase aufeinandertreffen.Die Alternative: Eine erneute Reise nach Lissabon – diesmal zu Sporting Lissabon. Für die Königlichen wäre es der dritte Trip in die portugiesische Hauptstadt binnen nicht einmal zwei Monaten. 

Die möglichen Gegner der Champions-League-Achtelfinalisten:

  • FC Bayern: Bayer 04 Leverkusen oder Atalanta Bergamo
  • Bayer 04 Leverkusen: FC Bayern oder FC Arsenal
  • Newcastle United: FC Chelsea oder FC Barcelona
  • Bodö/Glimt: Manchester City oder Sporting Lissabon
  • Atletico Madrid: Tottenham Hotspur oder FC Liverpool
  • Paris Saint-Germain: FC Barcelona oder FC Chelsea
  • Atalanta Bergamo: FC Bayern oder FC Arsenal
  • Galatasaray Istanbul: Tottenham Hotspur oder FC Liverpool
  • Real Madrid: Manchester City oder Sporting Lissabon
  • FC Arsenal: Bayer 04 Leverkusen oder Atalanta Bergamo
  • FC Chelsea: Newcastle United oder Paris Saint-Germain
  • FC Barcelona: Newcastle United oder Paris Saint-Germain
  • Manchester City: Bodö/Glimt oder Real Madrid
  • Sporting Lissabon: Bodö/Glimt oder Real Madrid
  • Tottenham Hotspur: Galatasaray Istanbul oder Atletico Madrid
  • FC Liverpool: Galatasaray Istanbul oder Atletico Madrid  

Die Achtelfinal-Hin- und Rückspiele steigen im März, ehe sich das Feld weiter lichtet. Das große Ziel: das Finale am 30. Mai 2026 in der Puskás Aréna in Budapest. Noch 16 Teams träumen – doch nur einer wird Europas Krone tragen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen