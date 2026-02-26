Champions-League-Auslosung: Diese Mega-Duelle warten im Achtelfinale

Die Ligaphase mit 36 Teams ist abgeschlossen, die Play-offs sind Geschichte – jetzt beginnt in der UEFA Champions League die Phase, in der Träume platzen oder Geschichte geschrieben wird. 16 Klubs sind noch im Rennen um den Henkelpott, der Weg nach Budapest ist ab sofort ein Drahtseilakt.

Am Freitag (12 Uhr, live auf Sky) zieht die UEFA in Nyon nicht nur das Achtelfinale, sondern legt gleich den kompletten Turnierbaum bis zum Endspiel fest. Das neue Format mit fixem Raster sorgt dafür, dass für jeden Klub exakt zwei mögliche Gegner infrage kommen. Das bringt Klarheit – und erhöht die Wahrscheinlichkeit auf echte Mega-Duelle schon in der ersten K.-o.-Runde.

Bayern & Real vor Hammer-Los

Besonders aus deutscher Sicht liegt Brisanz in der Luft: Der FC Bayern München könnte auf Liga-Rivale Bayer 04 Leverkusen treffen. Pikant: Das Bundesliga-Duell ist für den 14. März angesetzt – drei direkte Aufeinandertreffen innerhalb weniger Wochen wären damit möglich.

Und auch Rekordsieger Real Madrid muss sich auf ein Hammer-Los einstellen. Entweder kommt es zum schnellen Wiedersehen mit Manchester City – gegen die „Skyblues“ verlor Real am 10. Dezember in der Ligaphase im Santiago Bernabéu mit 1:2. Zudem wäre es bereits die fünfte Saison in Folge, in der beide Klubs in der K.-o.-Phase aufeinandertreffen.Die Alternative: Eine erneute Reise nach Lissabon – diesmal zu Sporting Lissabon. Für die Königlichen wäre es der dritte Trip in die portugiesische Hauptstadt binnen nicht einmal zwei Monaten.

Die möglichen Gegner der Champions-League-Achtelfinalisten:

FC Bayern: Bayer 04 Leverkusen oder Atalanta Bergamo

Bayer 04 Leverkusen oder Atalanta Bergamo Bayer 04 Leverkusen: FC Bayern oder FC Arsenal

FC Bayern oder FC Arsenal Newcastle United: FC Chelsea oder FC Barcelona

FC Chelsea oder FC Barcelona Bodö/Glimt: Manchester City oder Sporting Lissabon

Manchester City oder Sporting Lissabon Atletico Madrid: Tottenham Hotspur oder FC Liverpool

Tottenham Hotspur oder FC Liverpool Paris Saint-Germain: FC Barcelona oder FC Chelsea

FC Barcelona oder FC Chelsea Atalanta Bergamo: FC Bayern oder FC Arsenal

FC Bayern oder FC Arsenal Galatasaray Istanbul: Tottenham Hotspur oder FC Liverpool

Tottenham Hotspur oder FC Liverpool Real Madrid: Manchester City oder Sporting Lissabon

Manchester City oder Sporting Lissabon FC Arsenal: Bayer 04 Leverkusen oder Atalanta Bergamo

Bayer 04 Leverkusen oder Atalanta Bergamo FC Chelsea: Newcastle United oder Paris Saint-Germain

Newcastle United oder Paris Saint-Germain FC Barcelona: Newcastle United oder Paris Saint-Germain

Newcastle United oder Paris Saint-Germain Manchester City: Bodö/Glimt oder Real Madrid

Bodö/Glimt oder Real Madrid Sporting Lissabon: Bodö/Glimt oder Real Madrid

Bodö/Glimt oder Real Madrid Tottenham Hotspur: Galatasaray Istanbul oder Atletico Madrid

Galatasaray Istanbul oder Atletico Madrid FC Liverpool: Galatasaray Istanbul oder Atletico Madrid

Die Achtelfinal-Hin- und Rückspiele steigen im März, ehe sich das Feld weiter lichtet. Das große Ziel: das Finale am 30. Mai 2026 in der Puskás Aréna in Budapest. Noch 16 Teams träumen – doch nur einer wird Europas Krone tragen.