Arnie-Show in Belgrad! ÖFB-Star jagt Coup gegen Lille

Marko Arnautovic steht vor einer großen Europacup-Nacht. Nach seinem emotionalen Derby-Treffer will der ÖFB-Star Roter Stern Belgrad gegen Lille zum ersten Achtelfinale seit vier Jahren führen.

Der serbische Rekordmeister empfängt die Franzosen heute (18:45 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) im Play-off-Rückspiel der Europa League. Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel bei OSC Lille befindet sich die Mannschaft von Trainer Dejan Stankovic in einer hervorragenden Ausgangslage. Besonders im Hexenkessel Rajko Mitic, auch bekannt als Marakana, soll der Aufstieg vor den leidenschaftlichen Fans perfekt gemacht werden.

Arnautovic nach Derby-Traumtor beflügelt

Marko Arnautovic geht mit mächtig Selbstvertrauen in die Partie, nachdem er am Wochenende beim 3:0-Derbysieg gegen Partizan Belgrad glänzte. Mit einem wuchtigen Weitschuss aus rund 20 Metern erzielte der 36-Jährige sein sechstes Saisontor und brachte das Stadion zum Kochen. Die Kritik der vergangenen Wochen ist verstummt, seit der Wiener sein Herz auf dem Platz ließ und das Wappen vor der Kurve küsste.

Statistik spricht klar für Belgrad

Die Historie macht den Gastgebern zusätzlich Mut, denn Roter Stern gewann bisher alle Duelle gegen Lille mit 1:0. Zudem blieb die Stankovic-Elf in den letzten vier K.o.-Heimspielen ungeschlagen. Lille hingegen gilt als auswärtsschwach und konnte in der Vereinsgeschichte noch nie eine Runde überstehen, wenn das Hinspiel verloren ging. In den letzten 16 europäischen Auswärtsreisen in K.o.-Phasen gelangen den Franzosen lediglich zwei Siege.

Letzter Österreicher im Wettbewerb

Während Salzburg und Sturm Graz bereits ausgeschieden sind, hält Arnautovic als einziger Österreicher die Fahne in der Europa League hoch. Für Belgrad wäre der Einzug in die Runde der letzten 16 der erste große Erfolg auf dieser Ebene seit vier Jahren. Mit der Unterstützung der Fans im Rücken und einem Arnautovic in Topform ist alles angerichtet für einen historischen Abend.