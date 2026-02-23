Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Paukenschlag: Neuer-Hammer beim FC Bayern
© Getty

Kehrtwende

Paukenschlag: Neuer-Hammer beim FC Bayern

23.02.26, 14:51
Teilen

Nach seinem Muskelfaserriss in der Wade gibt es bei Manuel Neuer neue Hoffnung. Der Bayern-Kapitän stand am Montag überraschend wieder auf dem Platz und absolvierte eine erste Trainingseinheit. 

Das linke Bein wurde am Montagvormittag erstmals wieder leicht belastet, als der 39-Jährige mit Torwart-Trainer Michael Rechner und Reha-Coach Simon Martinello aus der Kabine kam. Rund 30 Minuten dauerte die Einheit an der Säbener Straße, bei der nach dem Aufwärmen auch erste Fangübungen auf dem Programm standen. Zwar waren volle Belastung oder Sprünge noch kein Thema, doch der Zeitpunkt der Rückkehr auf den Rasen ist deutlich früher als erwartet. Ursprünglich wurde nach der Verletzung vor neun Tagen mit einer Pause von etwa drei Wochen gerechnet.

Hoffnung für das Topspiel

Sportvorstand Max Eberl heizte die Spekulationen um einen Einsatz im Kracher gegen Borussia Dortmund bereits am vergangenen Wochenende an. Auf die Frage nach einem möglichen Neuer-Comeback sagte er schmunzelnd: „Nicht ausgeschlossen!“ In den kommenden Tagen soll die Intensität im Aufbau-Training gesteigert werden. Sollte die Wade keine Probleme machen, könnte der Kapitän in Dortmund tatsächlich wieder zwischen den Pfosten stehen.

Kein Risiko für Neuer

Trotz der Fortschritte wird der Weltmeister von 2014 kein unnötiges Risiko eingehen. Mit Jonas Urbig steht ein Vertreter bereit, der Neuer zuletzt souverän ersetzte. Der 22-Jährige kam im Jänner 2025 für sieben Millionen Euro nach München und wird gezielt als Nachfolger aufgebaut. Bisher kommt Urbig bereits auf 21 Einsätze für die Bayern. Da Neuers Vertrag im Sommer ausläuft und Gespräche über seine Zukunft erst Ende März rund um seinen 40. Geburtstag anstehen, könnte die Partie am Samstag sein letztes großes Duell gegen den BVB sein.

Laimer vor Kader-Rückkehr

Positive Nachrichten gibt es auch für die Defensive der Münchner. ÖFB-Star Konrad Laimer soll am Samstag wieder in den Kader zurückkehren. Nach einem Muskelfaserriss im Jänner und einer daraus resultierenden Schonung gegen Frankfurt ist der 28-Jährige am Montag wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen. Damit hat Trainer Vincent Kompany für das prestigeträchtige Duell in Dortmund wieder eine wichtige Option auf der rechten Abwehrseite zur Verfügung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen