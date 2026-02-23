Paukenschlag: Neuer-Hammer beim FC Bayern

Nach seinem Muskelfaserriss in der Wade gibt es bei Manuel Neuer neue Hoffnung. Der Bayern-Kapitän stand am Montag überraschend wieder auf dem Platz und absolvierte eine erste Trainingseinheit.

Das linke Bein wurde am Montagvormittag erstmals wieder leicht belastet, als der 39-Jährige mit Torwart-Trainer Michael Rechner und Reha-Coach Simon Martinello aus der Kabine kam. Rund 30 Minuten dauerte die Einheit an der Säbener Straße, bei der nach dem Aufwärmen auch erste Fangübungen auf dem Programm standen. Zwar waren volle Belastung oder Sprünge noch kein Thema, doch der Zeitpunkt der Rückkehr auf den Rasen ist deutlich früher als erwartet. Ursprünglich wurde nach der Verletzung vor neun Tagen mit einer Pause von etwa drei Wochen gerechnet.

Hoffnung für das Topspiel

Sportvorstand Max Eberl heizte die Spekulationen um einen Einsatz im Kracher gegen Borussia Dortmund bereits am vergangenen Wochenende an. Auf die Frage nach einem möglichen Neuer-Comeback sagte er schmunzelnd: „Nicht ausgeschlossen!“ In den kommenden Tagen soll die Intensität im Aufbau-Training gesteigert werden. Sollte die Wade keine Probleme machen, könnte der Kapitän in Dortmund tatsächlich wieder zwischen den Pfosten stehen.

Kein Risiko für Neuer

Trotz der Fortschritte wird der Weltmeister von 2014 kein unnötiges Risiko eingehen. Mit Jonas Urbig steht ein Vertreter bereit, der Neuer zuletzt souverän ersetzte. Der 22-Jährige kam im Jänner 2025 für sieben Millionen Euro nach München und wird gezielt als Nachfolger aufgebaut. Bisher kommt Urbig bereits auf 21 Einsätze für die Bayern. Da Neuers Vertrag im Sommer ausläuft und Gespräche über seine Zukunft erst Ende März rund um seinen 40. Geburtstag anstehen, könnte die Partie am Samstag sein letztes großes Duell gegen den BVB sein.

Laimer vor Kader-Rückkehr

Positive Nachrichten gibt es auch für die Defensive der Münchner. ÖFB-Star Konrad Laimer soll am Samstag wieder in den Kader zurückkehren. Nach einem Muskelfaserriss im Jänner und einer daraus resultierenden Schonung gegen Frankfurt ist der 28-Jährige am Montag wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen. Damit hat Trainer Vincent Kompany für das prestigeträchtige Duell in Dortmund wieder eine wichtige Option auf der rechten Abwehrseite zur Verfügung.