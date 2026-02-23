Großer Kampf im Bundesliga Top-Sechs-Chaos beginnt

Der Kampf um das obere Playoff in der Bundesliga ist heiß wie nie! Zwei Spieltage sind im Grunddurchgang noch zu absolvieren, danach könnte die Tabelle wie durchgewürfelt aussehen.

Nur Leader Salzburg und die zwei Schlusslichter GAK und BW Linz wissen bereits, in welchem Playoff sie antreten werden. Alle anderen Teams sitzen am vermeintlichen Schleudersitz. Die Krönung ist Hartberg, bei denen von Platz zehn bis eins noch alles möglich ist.

Die schlechtesten Karten haben aber ganz klar die WSG Tirol und der WAC, mit jeweils vier Punkten Rückstand auf den Sechsten Rapid. Allerdings hat die WSG nur noch die beiden Tabellen-Nachzügler, bei nicht unmöglichen sechs Punkten könnte die Konkurrenz ins Schwitzen geraten. Dazu zählen Altach und Ried, aber eben auch die Grün-Weißen aus Hütteldorf. Für die steht zuerst das so wichtige direkte Duell im Ländle an, ehe vor dem Schnitt Salzburg in Wien gastiert.

Austria kann Niederlage schon reichen

Drei Punkte könnte es durchaus gebrauchen. Auf die Rieder wartet zuerst der GAK, am letzten Spieltag dann das direkte und möglicherweise wichtige Duell mit der Austria. Die Veilchen können bereits in der nächsten Runde gegen den LASK das obere Playoff fixieren, wenn sie gewinnen.

Bei Remis reicht eine Punkteteilung bei Altach gegen Rapid oder einer Ried-Niederlage. Und selbst eine Niederlage kann bereits genug sein, wenn Ried verliert und es in Vorarlberg einen Sieger gibt.

Sturm müsste in beiden Runden verlieren, um noch oben rauszufallen. Beim nicht mehr ungeschlagenen Kühbauer-LASK heißt es frühestens bei einer Niederlage und einem Remis unteres Playoff, es ist also auch hier ein eher unwahrscheinliches Szenario.