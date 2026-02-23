Alles zu oe24VIP
Mit nur 25 Jahren! ÖSV-Star tritt plötzlich zurück
© gepa

Kollegen überrascht

Mit nur 25 Jahren! ÖSV-Star tritt plötzlich zurück

23.02.26, 16:55
Teilen

Der Salzburger Skispringer Peter Resinger sorgt für eine Überraschung im ÖSV-Lager. Mit nur 25 Jahren gab der Athlet am Wochenende via Social Media bekannt, dass er seine aktive Karriere beendet. 

Am kommenden Wochenende möchte der Athlet auf der Skiflugschanze am Kulm zum letzten Mal an den Start gehen.

Der Traum vom Fliegen geht für den Salzburger nach 19 Jahren zu Ende. Auf Instagram teilte Resinger ein Bilder-Karussell seiner sportlichen Laufbahn und fand dabei emotionale Worte. „Der Traum war es, der beste Skispringer zu werden. Auch wenn es dazu nicht gereicht hat, bin ich sicher, dass mein siebenjähriges Ich mega stolz auf uns wäre“, schrieb er zu seinem Post.

Erfolge bei Junioren-Weltmeisterschaft

Obwohl der ganz große Durchbruch im Weltcup ausblieb, blickt der 25-Jährige auf beachtliche Meilensteine zurück. Seinen größten sportlichen Erfolg feierte Peter Resinger im Jahr 2020. Damals krönte er sich in Oberwiesenthal bei der Junioren-Weltmeisterschaft zum Champion – sowohl im Einzel als auch im Mixed-Bewerb.

ÖSV-Kollegen gratulieren zum Abschied

Unter dem Beitrag meldeten sich zahlreiche Wegbegleiter und Teamkollegen aus dem österreichischen Nationalteam zu Wort, um dem Salzburger zu gratulieren. Skisprung-Star Stefan Kraft fand besonders herzliche Worte für seinen Kollegen: „Mahhh Pezibär, alles Gute. War mir eine Ehre!“, kommentierte er unter dem Posting des 25-Jährigen.

Letzter Flug am Kulm

Nun bereitet sich Resinger auf seinen endgültigen Abschied vor heimischem Publikum vor. Der Einsatz am Kulm markiert den Schlusspunkt einer langen Reise, die bereits im Kindesalter begann. Für den ÖSV-Adler schließt sich damit der Kreis seiner sportlichen Karriere in Österreich.

