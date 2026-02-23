Noch im Rollstuhl: Lindsey Vonn durfte Spital verlassen

Nach ihrem schweren Sturz in der Olympia-Abfahrt gibt es gute Nachrichten von Lindsey Vonn: Die 41-Jährige durfte das Krankenhaus verlassen und macht nun den nächsten Schritt auf ihrem Weg zurück.

Zwei Wochen nach ihrem folgenreichen Unfall in der Olympiaabfahrt wurde US-Skistar Lindsey Vonn am Montag aus dem Krankenhaus entlassen. Die 41-Jährige verkündete die Neuigkeit selbst via Instagram und zeigte sich erleichtert über die Fortschritte. „Ich bin endlich aus dem Krankenhaus raus“, ließ Vonn ihre Fans wissen. Nach fast zwei Wochen, in denen sie nahezu vollständig unbeweglich im Bett liegen musste, sei sie nun stabil genug für den Umzug in ein Hotel. Auch wenn dies noch nicht die Heimkehr bedeute, bezeichnete sie diesen Fortschritt als einen „riesigen Schritt“.

Fokus liegt auf der Reha

Für die Wintersportlerin beginnt nun eine intensive Phase der Regeneration. „Jetzt werde ich mich auf die Reha konzentrieren und daran arbeiten, in ein paar Wochen vom Rollstuhl auf Krücken umzusteigen“, erklärte der Skistar weiter. Der Weg zurück zur vollständigen Genesung wird jedoch Zeit in Anspruch nehmen. Vonn rechnet damit, dass es etwa ein Jahr dauern wird, bis alle Knochen im Körper verheilt sind.

Langer Weg zur Heilung

Erst nach diesem Zeitraum wird die US-Amerikanerin entscheiden, wie es medizinisch weitergeht. Dabei steht zur Debatte, ob das eingesetzte Metall operativ entfernt werden soll. „Anschließend werde ich erneut operiert werden, um schließlich mein Kreuzband zu reparieren“, gab Vonn Einblick in die weitere Planung. In Österreich und der gesamten Ski-Welt wird der Heilungsverlauf der Speed-Queen gespannt verfolgt.