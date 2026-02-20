Bis zu 20 Grad: Nach Schnee-Chaos kommt der Frühling

In der kommenden Woche wird es frühlingshaft warm.

Der Freitag beginnt im ganzen Land mit dichten Wolken und verbreitet auch mit Schneefall. Vor allem im Nordosten und Südosten schneit es am Vormittag teils noch kräftig bis in die Niederungen. Überall sonst liegt die Schneefallgrenze zwischen 400 und 1000 m Seehöhe. Spätestens am Nachmittag klingt der Niederschlag dann überall ab. Am längsten schneit oder regnet es im Südosten und rund um den Arlberg. Teilweise zeigt sich am Nachmittag sogar die Sonne, vor allem in Ober- und Niederösterreich. Der Wind weht an der Alpensüdseite und im Osten mäßig bis lebhaft aus Nordwest, ganz im Osten teils auch kräftig. Frühtemperaturen minus 7 bis plus 2 Grad, Tageshöchsttemperaturen minus 2 bis plus 8 Grad.

Eine aus Westen kommende Warmfront sorgt am Samstag für viele Wolken und Niederschlag. Verbreitet ist es von früh bis spät dicht bewölkt. Kurze Sonnenfenster ergeben sich lediglich in der Osthälfte. Im Westen und Nordwesten beginnt es bereits in der Früh zu regnen. Der Niederschlag breitet sich im Tagesverlauf weiter nach Osten aus. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt dabei zwischen dem Arlberg und dem Mariazeller Land. Ganztägig trocken bleibt es vermutlich nur im äußersten Südosten. In Oberösterreich besteht anfangs auch Glättegefahr durch gefrierenden Regen. Die Schneefallgrenze steigt von anfangs etwa 1000 bis 1500 m Seehöhe an. Der Wind weht an der Alpennordseite mäßig bis lebhaft aus westlichen Richtungen, sonst nur schwach. Frühtemperaturen minus 11 bis plus 3 Grad, Tageshöchsttemperaturen 2 bis 12 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.

Frühlingshaft

Von Westen her quert am Sonntag eine Warmfront Österreich. Von Salzburg ostwärts regnet es bis zum Nachmittag verbreitet, es ist wieder mild auf allen Höhen mit Schneefallgrenzen zwischen 1600 und 2000 m. Von Westen her setzt sich ab Mittag die Sonne immer öfter durch, alpensüdseitig bleibt es meist niederschlagsfrei. Auflebender Westwind im Donauraum. Frühtemperaturen minus 3 bis plus 5 Grad, Tageshöchsttemperaturen 4 bis 14 Grad.

In der neuen Woche wird es dann noch milder. Die Temperaturen steigen in ganz Österreich auf 15 Grad – lokal können es sogar frühlingshafte 20 Grad werden.