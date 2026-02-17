Stiftungsrat-Streit im ORF: Lederer kontert Kritik

ORF-Stiftungsrat-Chef Heinz Lederer will die Hand zu Peter Westenthaler weiterhin ausgestreckt lassen.

Der von der FPÖ entsandte ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler verschärfte zuletzt den Ton in Richtung Stiftungsrat-Chef Heinz Lederer sowie Generaldirektor Roland Weißmann. Er sprach von einem "Maulkorb" und dem "Einheitsprogramm der DDR".

Im oe24.TV-Interview hielt Lederer nun dagegen. Westenthalers sprachliche "Nuancierungen" möchte er aber, obwohl er wie Westenthaler ein "stolzer Simmeringer" sei, nicht beantworten. Denn: "Das Amt des Stiftungsratsvorsitzenden hat für Ausgeglichenheit zu sorgen".

Auf solche "Belanglosigkeiten und Beleidigungen" werde er sich daher auch nicht einlassen. Westenthaler habe es, so Lederer, auf die "Zerstörung des ORF angelegt". Als Stiftungsrat-Chef stehe er "für 4.000 Mitarbeiter und ihre Familien. Wir arbeiten hier mit Hochdruck an Veränderungen im ORF".

"Er soll einmal mit seinen Worten abrüsten"

Westenthaler sei auch eingeladen, hier mitzuziehen, wie bereits in der Vergangenheit geschehen. Aber: "Das will er nicht. Er will sich in Kleinst- und Kleinscharmützeln begeben". so Lederer. "Ich meine, er soll einmal mit seinen Worten abrüsten". Seine Hand sei aber weiterhin in Richtung Westenthaler ausgestreckt.

Sollte aber weiterhin "permanent Kollegen mit einer Klage gedroht" werden, "dann ist irgendwann die Gesprächsbasis so zerrüttet, dass man sagen muss: Der Tagesordnungspunkt ist jetzt beendet", so Lederer. Heißt im Klartext: Die Konsequenz werde ein "Entzug des Rederechts sein", sofern beschimpft und beleidigt werde. Das habe aber nicht mit einem "Maulkorb" zu tun.

Westenthaler: "Linke Schlagseite des ORF" ist "unbestritten"

Naturgemäß anders sah das Westenthaler selbst. Im oe24.TV-Interview umschrieb er Lederer als "zu Fleisch gewordene Arroganz und Überheblichkeit", der ihm "den Mund verbieten" wolle. Man wolle ihn "mundtot machen", weil er Missstände aufzeige. An seinem "ORF-DDR"-Vergleich hielt Westenthaler weiter fest. Denn es sei "unbestritten", dass der "ORF eine linke Schlagseite hat".

Video zum Thema: ORF-Kritik: Peter Westenthaler im Interview | Isabelle Daniel

Nun will Lederer, so Westenthaler, allen Stiftungsräten einen "Maulkorb" umhängen, "indem er Redezeiten verkürzen will, Wortmeldungen verkürzen will". Und: "Mich will man knebeln, einen Lex Westenthaler will man schaffen", so der blaue Stiftungsrat.