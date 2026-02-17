Ramadan: Erdoğan-Sohn zum Fastenbrechen in Wien

Erdoğans Sohn kommt im März nach Wien.

Die Union Internationaler Demokraten (UID, ehemals UETD) lädt am 2. März in die Royal Eventhalle in Wien-Liesing zu einem gemeinsamen Ramadan-Fastenbrechen ein. Das Besondere an dem Event: Der Sohn des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan ist angekündigt. Bilal Erdoğan ist Unternehmer und steht derzeit Hoch im Kurs für die Nachfolge seines Vaters.

Die Ideen und Positionen des Erdoğan-Sohns sind dabei alles andere als gemäßigt. So fährt er - ganz wie der Vater - einen scharfen Anti-Israel-Kurs, bezeichnete den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu etwa als "Hitler des 21. Jahrhunderts". Auch die Terror-Organisation Hamas würdigte Bilal Erdoğan als Märtyrer.

Beim Veranstalter, der UID, handelt es sich um eine AKP-nahe Vorfeldorganisation in europäischen Ländern mit großer türkeistämmiger Community. Neben Erdoğans Sohn ist auch der stellvertretende AKP-Chef Zafer Sirakaya angekündigt.